Tragédia na železnici: Po strete s rýchlikom zomrelo 18-ročné dievča
Mladej žene nedokázali pomôcť ani záchranári.
V koľajisku v obci Smižany pri Spišskej Novej Vsi zahynulo 18-ročné dievča. Informoval o tom vo štvrtok (2. 10.) portál noviny.sk, podľa ktorého k úmrtiu mladej ženy došlo po strete s rýchlikom smerujúcim z Košíc do Bratislavy. „Pomôcť jej už nedokázali ani privolaní záchranári,“ uviedol portál.
„Policajti začali v tomto prípade trestné stíhanie pre usmrtenie a zrážku naďalej vyšetrujú. Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy,“ doplnil portál.
Zásah polície v nemocnici: Na mieste hlásili bombu
Polícia zaistila okolie nemocnice.
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli vo štvrtok podvečer ďalšie dve stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.
Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor
Ministerstvo vnútra so Slovenskou poštou spúšťa ďalšiu preventívnu aktivitu na ochranu dôchodcov.
Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma
Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.