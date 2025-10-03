  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 3.10.2025Meniny má Stela
Bratislava

Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

  • DNES - 10:48
  • Kyjev
Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

Ruské sily v noci na piatok podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Celkovo vypustili 381 dronov a 35 rakiet, ktoré cielili najmä na energetické objekty v Charkovskej a Poltavskej oblasti, kde sa nachádzajú zariadenia na ťažbu plynu. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky, ktoré nezverejnilo žiadne podrobnosti o útoku ani o spôsobených škodách. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Ukrajina už v dôsledku ruských útokov zvýšila objem dovážaného plynu. Do polovice októbra by chcela zvýšiť jeho celkové množstvo v zásobníkoch na 13,2 miliardy kubických metrov, z ktorých 4,6 miliardy bude pochádzať z dovozu.

Reuters zdôrazňuje, že s blížiacou sa zimou, už štvrtou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinský energetický sektor, čo spôsobilo dlhodobé výpadky elektrickej energie v niekoľkých regiónoch.

Rusko v stredu zaútočilo na energetické zariadenia aj v Černihvskej a Kyjevskej oblasti, čo spôsobilo výpadok energie v jadrovej elektrárni v Černobyle. Na niekoľko hodín sa bez elektriny ocitol aj ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom

Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom

DNES - 10:20Zahraničné

Geografická popletenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bola vo štvrtok terčom posmeškov medzi svetovými lídrami na summite Európskeho politického spoločenstva.

Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou

Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou

DNES - 9:39Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že Maďari nechcú byť v Európskej únii spolu s Ukrajincami.

Merkelová ostro kritizovala AfD, strana podľa nej „pohŕda ľudstvom“

Merkelová ostro kritizovala AfD, strana podľa nej „pohŕda ľudstvom“

DNES - 8:36Zahraničné

Niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok ostro kritizovala politickú stranu Alternatíva pre Nemecko. Podľa bývalej dlhoročnej šéfky spolkovej vlády „pohŕda ľudstvom“.

Česi si popoludní začnú vyberať nových poslancov, kandiduje 4473 ľudí

Česi si popoludní začnú vyberať nových poslancov, kandiduje 4473 ľudí

DNES - 7:31Zahraničné

V Česku sa v piatok popoludní začnú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Vosveteit.sk
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadeniaTáto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP