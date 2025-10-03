Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny
- DNES - 10:48
- Kyjev
Ruské sily v noci na piatok podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Celkovo vypustili 381 dronov a 35 rakiet, ktoré cielili najmä na energetické objekty v Charkovskej a Poltavskej oblasti, kde sa nachádzajú zariadenia na ťažbu plynu. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky, ktoré nezverejnilo žiadne podrobnosti o útoku ani o spôsobených škodách. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Ukrajina už v dôsledku ruských útokov zvýšila objem dovážaného plynu. Do polovice októbra by chcela zvýšiť jeho celkové množstvo v zásobníkoch na 13,2 miliardy kubických metrov, z ktorých 4,6 miliardy bude pochádzať z dovozu.
Reuters zdôrazňuje, že s blížiacou sa zimou, už štvrtou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinský energetický sektor, čo spôsobilo dlhodobé výpadky elektrickej energie v niekoľkých regiónoch.
Rusko v stredu zaútočilo na energetické zariadenia aj v Černihvskej a Kyjevskej oblasti, čo spôsobilo výpadok energie v jadrovej elektrárni v Černobyle. Na niekoľko hodín sa bez elektriny ocitol aj ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolia.
Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom
Geografická popletenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bola vo štvrtok terčom posmeškov medzi svetovými lídrami na summite Európskeho politického spoločenstva.
Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou
Maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že Maďari nechcú byť v Európskej únii spolu s Ukrajincami.
Merkelová ostro kritizovala AfD, strana podľa nej „pohŕda ľudstvom“
Niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok ostro kritizovala politickú stranu Alternatíva pre Nemecko. Podľa bývalej dlhoročnej šéfky spolkovej vlády „pohŕda ľudstvom“.
Česi si popoludní začnú vyberať nových poslancov, kandiduje 4473 ľudí
V Česku sa v piatok popoludní začnú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.