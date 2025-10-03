  • Články
Bratislava

PS kritizuje MIRRI za netransparentný a podľa hnutia zbytočný nákup IT systémov

  • DNES - 10:34
  • Bratislava
Podľa hnutia ministerstvo obstaráva systémy, ktoré štát nepotrebuje.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) na zastavenie nákupu štátnych IT systémov v hodnote 80 miliónov eur. Proces je netransparentný, cena sa postupne zvyšuje a obstarávajú sa systémy, ktoré štát nepotrebuje, povedal v piatok na tlačovej konferencii poslanec parlamentu Ján Hargaš (PS).

Len nedávno ministerstvo informatizácie vypísalo viac ako desať verejných obstarávaní na IT systémy, ktoré majú v podstate nahradiť centrálny portál štátu Slovensko sk,“ priblížil Hargaš. Problémom podľa neho je, že suma sa z pôvodných 60 miliónov eur v čase konsolidácie radikálne zvýšila na 80 miliónov eur.

Rezort podľa Hargaša postupuje pri zákazke, ktorá bude mať vplyv na chod štátu, netransparentne, bez odbornej diskusie, bez vyhodnotenia v odborných skupinách, odborných fórach, ktoré sú na to zriadené. Netransparentnosť poslanec vidí aj v tom, že IT systémy MIRRI obstaráva cez dynamický nákupný systém, ktorý sa používa na bežne dostupné tovary, akými sú napríklad kancelárske potreby či nábytok.

Zároveň by sa podľa hnutia mali nakupovať systémy, ktoré už štát prevádzkuje. „Jeden z týchto projektov je tzv. vzdialené podpisovanie, to je vlastne systém, ktorý má umožniť, aby ľudia mohli podpisovať cez mobil elektronické podania. Ale veď takéto podpisovanie už štát má,“ pripomenul poslanec. „Máme tu podpisovanie cez NFC, občianske preukazy, ktoré sa už dnes vydávajú. Jednoducho toto je absolútna duplicita a opäť bez diskusie,“ dodal.

I keď by sa mali systémy platiť z plánu obnovy, nie je podľa Hargaša zatiaľ isté, či s tým bude Európska komisia súhlasiť a pokiaľ by aj tento zámer vyšiel, na prevádzku týchto systémov bude treba ročne niekoľko miliónov eur. PS plánuje podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili hospodárnosť celého procesu i spôsob, akým sa tieto systémy nakupujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO, prepojí potrubia s Nemeckom

Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO, prepojí potrubia s Nemeckom

DNES - 10:16Ekonomické

Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO.

Ukrajinská pšenica zavalila strednú a východnú Európu, mlynári žiadajú podporu

Ukrajinská pšenica zavalila strednú a východnú Európu, mlynári žiadajú podporu

DNES - 9:36Ekonomické

Zásoby pšenice, ktoré sa vytvorili na trhu Európskej únie z dôvodu znovuzavedenia dovozných kvót, spôsobujú extrémny tlak na ceny múky.

Asociácia priemyselných zväzov: O tri roky sa môže zosypať priemysel na Slovensku

Asociácia priemyselných zväzov: O tri roky sa môže zosypať priemysel na Slovensku

VČERA - 11:55Ekonomické

Zahraniční investori sa Slovensku otáčajú chrbtom a tí, ktorí ešte zostali, vkladajú peniaze už len do do udržania toho, čo sa momentálne vyrába.

Majerský vyzval premiéra, aby živnostníkom vrátil už zaplatenú transakčnú daň

Majerský vyzval premiéra, aby živnostníkom vrátil už zaplatenú transakčnú daň

VČERA - 10:35Ekonomické

Vláda by po priznaní chyby mala vrátiť už zaplatenú daň, vyhlásil predseda KDH.

