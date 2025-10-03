Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO, prepojí potrubia s Nemeckom
- DNES - 10:16
- Varšava
Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO.
Postaviť sa má 300 kilometrov potrubia od hranice s Nemeckom do mesta Bydhošť. Dokument v piatok v prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka uzavreli Podnik investícií NATO a spoločnosť PERN. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa ministerstva obrany má projekt v hodnote 200 miliárd zlotých (46,99 mld. eur) zásadný význam pre posilnenie energetickej a obrannej bezpečnosti krajiny a jeho dôležitosť prirovnalo k získaniu stíhačiek najnovšej generácie. Realizácia má zvýšiť odolnosť Poľska voči prípadným palivovým krízam a zároveň upevniť jeho pozíciu ako strategického partnera Severoatlantickej aliancie v regióne.
Investícia zahŕňa rozvoj prenosovej a skladovacej infraštruktúry ropných produktov. Rezort obrany zdôraznil, že tento krok prispeje k zvýšeniu mobility vojsk a efektívnosti operácií celého NATO.
Podpis dohody sa uskutočnil vo Varšave a sprevádzala ho oficiálna ceremónia. Ministerstvo obrany k tomu uviedlo, že ide o ďalší krok v rámci posilňovania interoperability a schopností ozbrojených síl členských štátov aliancie.
PS kritizuje MIRRI za netransparentný a podľa hnutia zbytočný nákup IT systémov
Podľa hnutia ministerstvo obstaráva systémy, ktoré štát nepotrebuje.
Ukrajinská pšenica zavalila strednú a východnú Európu, mlynári žiadajú podporu
Zásoby pšenice, ktoré sa vytvorili na trhu Európskej únie z dôvodu znovuzavedenia dovozných kvót, spôsobujú extrémny tlak na ceny múky.
Asociácia priemyselných zväzov: O tri roky sa môže zosypať priemysel na Slovensku
Zahraniční investori sa Slovensku otáčajú chrbtom a tí, ktorí ešte zostali, vkladajú peniaze už len do do udržania toho, čo sa momentálne vyrába.
Majerský vyzval premiéra, aby živnostníkom vrátil už zaplatenú transakčnú daň
Vláda by po priznaní chyby mala vrátiť už zaplatenú daň, vyhlásil predseda KDH.