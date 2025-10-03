Zásah polície v nemocnici: Na mieste hlásili bombu
Polícia zaistila okolie nemocnice.
Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že polícia okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia.
„Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pre prebiehajúce úkony na mieste podrobnejšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
Správu aktualizujeme.
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli vo štvrtok podvečer ďalšie dve stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.
Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor
Ministerstvo vnútra so Slovenskou poštou spúšťa ďalšiu preventívnu aktivitu na ochranu dôchodcov.
Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma
Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.
Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane
Policajná hliadka z Nitry počas nočnej služby prenasledovala vozidlo Audi Q7.