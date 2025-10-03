  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 3.10.2025Meniny má Stela
Bratislava

Zásah polície v nemocnici: Na mieste hlásili bombu

  • DNES - 9:47
  • Michalovce
Zásah polície v nemocnici: Na mieste hlásili bombu

Polícia zaistila okolie nemocnice.

Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že polícia okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia.

„Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pre prebiehajúce úkony na mieste podrobnejšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16

Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16

VČERA - 21:26Domáce

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli vo štvrtok podvečer ďalšie dve stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.

Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

VČERA - 20:34Domáce

Ministerstvo vnútra so Slovenskou poštou spúšťa ďalšiu preventívnu aktivitu na ochranu dôchodcov.

Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

VČERA - 19:47Domáce

Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.

Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane

Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane

VČERA - 18:33Domáce

Policajná hliadka z Nitry počas nočnej služby prenasledovala vozidlo Audi Q7.

Vosveteit.sk
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadeniaTáto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP