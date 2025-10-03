  • Články
Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že Maďari nechcú byť v Európskej únii spolu s Ukrajincami.

Osud Ukrajincov je podľa neho „žiť vedľa Ruska a byť neustále vo vojne s Rusmi“. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI.

Nemôžeme to zmeniť a nepomôže, ak na seba vezmeme bremeno ich utrpenia,“ zdôraznil maďarský premiér. Podľa vlastných slov chce Maďarsko ušetriť od vojny s Rusmi po boku Ukrajincov v potencionálnom federálnom systéme. „Ak budeme vo federálnom systéme, skôr či neskôr budeme musieť poslať vojakov a my nechceme zomrieť za Ukrajinu,“ zdôraznil.

Namiesto členstva Ukrajiny v EÚ Orbán navrhuje strategickú dohodu s Kyjevom podobnú zmluvám s Tureckom alebo Britániou.

Orbánov postoj po štvrtkovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani kritizovala dánska premiérka Mette Frederiksenová. Vyhlásila, že „nedovolí, aby jedna krajina, a už vôbec nie Viktor Orbán, rozhodovala o budúcnosti celej Európy“. Maďarský premiér podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského blokuje európsku integráciu Ukrajiny, pretože v jeho krajine prebieha volebná kampaň.

Orbán v piatkovom rozhovore kritizoval aj európsku stratégiu súvisiacu s vojnou na Ukrajine. Podľa neho je založená na chybnom úsudku, že Rusku dôjdu peniaze skôr ako Európe a Moskva nebude mať dostatok prostriedkov na výrobu zbraní. Na základe tejto stratégie by Európa medzitým poskytla Ukrajine veľké množstvo peňazí a vojenských systémov. Ruská ekonomika by sa následne zrútila a v krajine by došlo k povstaniam. V tomto scenári by bolo Rusko nútené vzdať sa svojich vojnových cieľov, čo by Ukrajine umožnilo získať späť svoje územia, tvrdí Orbán.

Podľa šéfa maďarskej vlády ide o „fatamorgánu“ a celá stratégia skolabuje, čo bude mať vážne dôsledky.

Zdroj: Info.sk, TASR
