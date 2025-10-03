  • Články
Merkelová ostro kritizovala AfD, strana podľa nej „pohŕda ľudstvom“

  • DNES - 8:36
  • Berlín
Merkelová ostro kritizovala AfD, strana podľa nej „pohŕda ľudstvom“

Niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok ostro kritizovala politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa bývalej dlhoročnej šéfky spolkovej vlády „pohŕda ľudstvom“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Merkelová pripomenula, že AfD po svojom založení počas eurokrízy spočiatku zmizla z verejného života až do spojenia s hnutím Pegida v roku 2014, keď začala „šíriť závisť, nenávisť a rasizmus“.

Hnutie Pegida (skrátená podoba nemeckého názvu Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu) vzniklo v roku 2014 v Drážďanoch a organizovalo protesty proti prisťahovaleckej politike Nemecka i Európy. Známym sa stalo najmä v súvislosti s veľkým prílevom migrantov v roku 2015. V máji 2021 začala hnutie pre sklony k extrémizmu monitorovať nemecká vnútroštátna spravodajská služba.

Bývalá kancelárka v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF zdôraznila, že hoci na vidieku panuje nespokojnosť a kritika môže byť oprávnená, nie je to dôvod voliť stranu, ktorá „pohŕda ľudstvom“. Podľa Merkelovej AfD rozdeľuje verejnosť na elity a na bežný ľud a sama definuje, koho považuje za člena ľudu. Exkancelárka tvrdí, že to je v rozpore s nemeckou ústavou, podľa ktorej moc vychádza z ľudu a ľud sú všetci nemeckí občania.

Bývalá šéfka spolkovej vlády uviedla, že populistické hnutia nie sú prítomné len v „nových štátoch“, teda bývalej Nemeckej demokratickej republike (Východnom Nemecku), ale aj v tých „starých“ (Západnom Nemecku). Podobná situácia je podľa nej v trochu inej forme aj vo Francúzsku, ďalších európskych krajinách i v Spojených štátoch.

Merkelová ešte ako kancelárka v roku 2015 povolila vstup státisícom migrantov do Nemecka a použila ikonickú vetu: „Wir schaffen das!“ (My to zvládneme!). Agentúra DPA pripomína, že jej vláda sa rozhodla neuzatvoriť hranice, keď utečenci prechádzali z Maďarska cez Rakúsko do Nemecka. Merkelová priznala, že toto rozhodnutie prispelo k vzostupu popularity AfD.

Zdroj: Info.sk, TASR
