Česi si popoludní začnú vyberať nových poslancov, kandiduje 4473 ľudí
- DNES - 7:31
- Praha
V Česku sa v piatok popoludní začnú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
Voliči si v nich vyberú 200 zástupcov, ktorí sa o ich priazeň uchádzajú na kandidátkach 26 politických zoskupení. Volebné miestnosti sa otvoria o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h. V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ako uvádza stanica ČT24, vo voľbách tento rok kandiduje 4473 ľudí, z čoho je 3073 mužov a 1400 žien. O mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov - z 200 ich opätovne kandiduje 168. Jednou z tých, ktorá sa o priazeň voličov už neuchádza, je napríklad končiaca predsedníčka snemovne Markéta Pekarová Adamová, ktorá to zdôvodnila zdravotnými problémami.
Sú to prvé voľby, v ktorých mohli Česi žijúci v zahraničí využiť korešpondenčnú voľbu, ktorú vláda Petra Fialu zaviedla vlani. Podľa údajov ministerstva zahraničných vecí zo začiatku septembra sa do nej prihlásilo vyše 10.000 Čechov, čo bolo výrazne menej, než rezort očakával. Do špeciálneho zoznamu voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí sa ich prihlásilo približne 27.500.
Podľa prieskumov volebných preferencií, ktoré sa v Česku mohli zverejniť naposledy v pondelok, by sa do snemovne dostalo sedem politických zoskupení. Od začiatku roka, keď agentúry začali prieskumy pravidelne publikovať, sa na vedúcej pozícii držalo hnutie ANO s výrazným náskokom pred koalíciou SPOLU. Českí politológovia, ktorých TASR oslovila, neočakávajú, že by sa tento trend na poslednú chvíľu otočil.
Tesne pred voľbami tiež zaznelo významné rozhodnutie Ústavného súdu o takzvaných nepriznaných koalíciách, na ktoré sa sťažovala strana Volt Česko. Týkali sa hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) a Stačilo! Súd rozhodol, že o koalície nejde a strany majú právo vybrať si spôsob spolupráce, aký im vyhovuje. Toto rozhodnutie v praxi znamená, že hoci na kandidátkach týchto hnutí v skutočnosti kandiduje viacero strán, na vstup do snemovne im stačí získať len päť percent ako samostatnej strane. Riadna koalícia dvoch strán podľa zákona potrebuje osem percent a troch a viac - akou je napríklad koalícia SPOLU - až 11 percent hlasov.
