Kvôli dronu prerušili prevádzku ďalšieho letiska

Na letisku v Mníchove vo štvrtok neskoro večer spozorovali dron, v dôsledku čoho zrušili 17 letov a ďalšie presmerovali, oznámila v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters a stanice CNN.

Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo v blízkosti letiska dron, pričom neskôr ho spozorovali aj nad areálom letiska. DPA uviedla, že spočiatku nebolo jasné, či išlo o jeden dron alebo viacero.

Vo štvrtok neskoro večer preto preventívne uzavreli dráhy na letisku a polícia prehľadala oblasť, nič však nenašla. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník.

Letisko vo vyhlásení uviedlo, že po 22.00 h miestneho času bolo zrušených celkovo 17 letov, čo zasiahlo takmer 3000 cestujúcich. Okrem toho presmerovali 15 príletov na letiská v mestách Stuttgart, Norimberg a Frankfurt, ako aj do Viedne v susednom Rakúsku.

CNN konštatuje, že ide o najnovší prípad uzatvorenia letiska v Európe z dôvodu preletu dronov. Minulý týždeň pre prelety dronov opakovane uzavreli letiská v Dánsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Protestujúci po celom svete odsúdili izraelský zásah proti flotile Global Sumud

Protestujúci sa vo štvrtok zhromaždili v mestách po celom svete, aby vyjadrili nesúhlas so zadržaním propalestínskych aktivistov flotily Global Sumud zo strany izraelských námorných síl.

Putin: Ak USA nepredĺžia platnosť zmluvy New START, nespraví tak ani Rusko

Podľa Putina sú v USA ľudia, ktorí hovoria, že dohodu z roku 2010 nie je potrebné predĺžiť.

Frederiksenová: Nedovolím Orbánovi, aby sám rozhodoval o budúcnosti Európy

Zbližovaniu Ukrajiny s Európskou úniou nemôže nik zabrániť, vyhlásil Volodymyr Zelenskyj.

Putin pohrozil Ukrajine odvetnými útokmi na jadrové elektrárne

Putin odmietol tvrdenia, že Záporožská jadrová elektráreň je ostreľovaná z Ruska.

