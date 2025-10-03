Kvôli dronu prerušili prevádzku ďalšieho letiska
- DNES - 6:14
- Berlín
Na letisku v Mníchove vo štvrtok neskoro večer spozorovali dron, v dôsledku čoho zrušili 17 letov a ďalšie presmerovali, oznámila v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters a stanice CNN.
Nemecká polícia tvrdí, že niekoľko ľudí spozorovalo v blízkosti letiska dron, pričom neskôr ho spozorovali aj nad areálom letiska. DPA uviedla, že spočiatku nebolo jasné, či išlo o jeden dron alebo viacero.
Vo štvrtok neskoro večer preto preventívne uzavreli dráhy na letisku a polícia prehľadala oblasť, nič však nenašla. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník.
Letisko vo vyhlásení uviedlo, že po 22.00 h miestneho času bolo zrušených celkovo 17 letov, čo zasiahlo takmer 3000 cestujúcich. Okrem toho presmerovali 15 príletov na letiská v mestách Stuttgart, Norimberg a Frankfurt, ako aj do Viedne v susednom Rakúsku.
CNN konštatuje, že ide o najnovší prípad uzatvorenia letiska v Európe z dôvodu preletu dronov. Minulý týždeň pre prelety dronov opakovane uzavreli letiská v Dánsku.
