Frederiksenová: Nedovolím Orbánovi, aby sám rozhodoval o budúcnosti Európy
- DNES - 6:08
- Budapešť/Kodaň
Zbližovaniu Ukrajiny s Európskou úniou nemôže nik zabrániť, vyhlásil Volodymyr Zelenskyj.
Predsedníčka dánskej vlády Mette Frederiksenová vo štvrtok v Kodani uviedla, že nie je možné nájsť kompromis medzi vstupom Ukrajiny do Európskej únie a myšlienkou maďarského premiéra Viktora Orbána uzavrieť s Kyjevom dohodu o strategickom partnerstve, zatiaľ čo Ukrajina zostáva mimo EÚ. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nedovolím, aby jedna krajina, a už vôbec nie Viktor Orbán, rozhodovala o budúcnosti celej Európy,“ povedala Frederiksenová na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po siedmom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC).
Zelenskyj predtým v reakcii na novinársku otázku uviedol, že Orbán blokuje európsku integráciu Ukrajiny, pretože v jeho krajine prebieha volebná kampaň.
„Čo sa týka blokovania zblíženia Ukrajiny s Európskou úniou, nikto tomu nemôže zabrániť, pretože je to vôľa Ukrajiny a podľa toho aj rozhodnutie Európy vidieť Ukrajinu v budúcnosti ako člena EÚ. Samozrejme, všetko závisí od jednoty a spoločného rozhodnutia,“ dodal Zelenskyj. Poznamenal, že ruskú agresiu voči Ukrajine vyvolali práve snahy Ukrajiny o vstup do EÚ.
Rusko tento rok podľa ukrajinského prezidenta nedosiahlo svoje ciele na fronte a robí veľa chýb, preto na ukončenie vojny je potrebné zvýšiť tlak na Moskvu. „Dnes sme veľa hovorili o situácii na Ukrajine, o tom, ako naši vojaci zastavujú ruskú ofenzívu. Rusko má na tento rok veľa plánov, ale veľa nedosiahlo. Je to vďaka našim vojakom a tým, ktorí nám pomáhajú. Navyše (Rusko) robí veľa chýb,“ citovala Zelenského agentúra Ukrinform.
