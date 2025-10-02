  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
Bratislava

Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16

  • DNES - 21:26
  • Bratislava/Kuchyňa
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli vo štvrtok podvečer ďalšie dve stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.

Slovensko má tak k dispozícii už sedem zo 14 objednaných lietadiel. TASR o tom informoval komunikačný odbor kancelárie ministra obrany.

Rezort ozrejmil, že ide o stíhačky F-16 Block 70 - jeden jednomiestny a jeden dvojmiestny model, tzv. spárka. „V najbližšej dobe bude prebiehať ich administratívno-technické preberanie a zaradia sa do výcvikového procesu,“ doplnilo ministerstvo.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

DNES - 20:34Domáce

Ministerstvo vnútra so Slovenskou poštou spúšťa ďalšiu preventívnu aktivitu na ochranu dôchodcov.

Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

DNES - 19:47Domáce

Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.

Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane

Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane

DNES - 18:33Domáce

Policajná hliadka z Nitry počas nočnej služby prenasledovala vozidlo Audi Q7.

Prokurátorka navrhla uložiť strelcovi na Fica zákonný a spravodlivý trest

Prokurátorka navrhla uložiť strelcovi na Fica zákonný a spravodlivý trest

DNES - 17:19Domáce

Atentát na predsedu vlády Roberta Fica vlani 15. mája v Handlovej bol útok na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu.

Vosveteit.sk
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadeniaTáto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP