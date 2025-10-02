Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli vo štvrtok podvečer ďalšie dve stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.
Slovensko má tak k dispozícii už sedem zo 14 objednaných lietadiel. TASR o tom informoval komunikačný odbor kancelárie ministra obrany.
Rezort ozrejmil, že ide o stíhačky F-16 Block 70 - jeden jednomiestny a jeden dvojmiestny model, tzv. spárka. „V najbližšej dobe bude prebiehať ich administratívno-technické preberanie a zaradia sa do výcvikového procesu,“ doplnilo ministerstvo.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.
