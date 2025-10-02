  • Články
Koniec bezplatnej služby: Sociálna sieť bude účtovať poplatky za ukladanie fotiek a videí

  • DNES - 19:47
  • Svet
Obľúbená služba bude po novom za poplatok.

Populárna sociálna sieť Snapchat oznámila, že spoplatní ukladanie väčšieho množstva fotografií a videí. Tento krok vyvolal vlnu nevôle medzi používateľmi, ktorí si za roky vytvorili rozsiahle archívy svojich spomienok.

Aplikácia Snapchat od roku 2016 umožňovala používateľom bezplatne ukladať a archivovať svoje príspevky vo funkcii „Spomienky“ (Memories). Spoločnosť však potvrdila, že používatelia s viac ako piatimi gigabajtmi (GB) uložených dát si budú musieť za ďalšie miesto priplatiť.

Materská spoločnosť Snap odmietla pre BBC News konkretizovať ceny pre európsky trh s odôvodnením, že zmeny zavádza „postupne v rámci globálneho spustenia“.

Používatelia na sociálnych sieťach reagovali obvinili spoločnosť z chamtivosti. Spoločnosť Snap vo svojom vyhlásení pripustila, že „prechod od bezplatnej služby k platenej nie je nikdy jednoduchý“, no dodala, že pre používateľov sa táto investícia oplatí.

„Tieto zmeny nám umožnia naďalej investovať do vylepšovania funkcie Spomienky pre celú našu komunitu,“ uviedla spoločnosť v blogovom príspevku, ktorým zmenu ohlásila.

Nový cenník za starú službu

Používateľom, ktorí prekročia bezplatný limit 5 GB, bude ponúknutý prechod na platený plán so 100 GB úložiskom. Vyššie kapacity úložiska budú dostupné v rámci drahších predplatných Snapchat+ a Snapchat Premium.

Spoločnosť zároveň ubezpečila, že používateľom, ktorí limit presiahnu, poskytne 12-mesačné dočasné úložisko a možnosť stiahnuť si všetok svoj obsah priamo do zariadenia.

Podľa technologického portálu TechCrunch by mal základný 100 GB plán stáť 1,99 dolára (približne 1,70 eura) mesačne. Plán s 250 GB úložiskom bude súčasťou predplatného Snapchat+ za 3,99 dolára (približne 3,40 eura) mesačne.

Spoločnosť Snap tvrdí, že zavedenie poplatkov sa nedotkne drvivej väčšiny používateľov, keďže väčšina z nich má uložených menej ako 5 GB dát. Mnohí používatelia na sociálnych sieťach však zdieľajú správy od aplikácie, ktoré ich vyzývajú na zakúpenie úložiska.

Niektorí argumentujú, že funkciu bezplatného ukladania využívali roky, a preto ich archívy výrazne presahujú nový limit, čo pre nich znamená nečakané výdavky.

Zdroj: Info.sk, TM, snap.com, bbc.com
