Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
Bratislava

Starmer: Británia musí zastaviť rastúcu nenávisť voči Židom

  • DNES - 21:06
  • Londýn/Tel Aviv
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok odsúdil „odporný“ útok na synagógu v Manchestri a Židom žijúcim v Británii odkázal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby im zaručil bezpečnosť, ktorú si zaslúžia. Zdôraznil tiež, že v Británii opäť rastie nenávisť voči Židom a tento trend treba zastaviť. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News.

Každému Židovi v tejto krajine chcem povedať toto: Viem, koľko strachu v sebe nosíte, naozaj to viem. V mene mojej krajiny vám vyjadrujem svoju solidaritu, ale aj smútok nad tým, že stále musíte žiť s týmito obavami,“ povedal Starmer po mimoriadnom rokovaní vládneho bezpečnostného tímu COBRA v jeho sídle na Downing Street v Londýne.

Premiér zopakoval svoj prisľúb, ktorý vyslovil ešte na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani, z ktorého sa predčasne vrátil, že bezpečnostné zložky budú intenzívnejšie chrániť židovskú komunitu.

Sľubujem vám, že v nasledujúcich dňoch uvidíte tú druhú Britániu - Britániu súcitu, slušnosti a lásky. Sľubujem vám, že táto Británia sa zjednotí, aby vám ukázala, že je miestom, kde ste vy a vaša rodina v bezpečí a kam patríte,“ uviedol Starmer.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na sieti X uviedol, že prejavenie slabosti voči terorizmu plodí len ďalší terorizmus. „Poraziť ho môže len sila a jednota,“ konštatoval.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyjadril „zhrozenie“ z útoku v Manchestri a kritizoval britskú vládu, že neprijala potrebné opatrenia na obmedzenie „toxickej vlny antisemitizmu“ a v podstate jej umožnila pretrvávať.

Od Starmerovej vlády očakávame viac než len slová. Očakávame a požadujeme zmenu kurzu, účinné kroky a presadzovanie opatrení proti nekontrolovateľnému podnecovaniu antisemitských a protiizraelských vášní v Británii,“ povedal Saar.

Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyzval britských politikov, aby sa „spamätali“ a pochopili, s čím sú občania Izraela konfrontovaní každý deň. „Terorizmus nerozlišuje medzi Izraelčanmi a Angličanmi. Dnes je to proti Židom, zajtra proti celému západnému svetu,“ uviedol Ben Gvir v príspevku na platforme Telegram.

Útok na synagógu v britskom meste Manchester s najmenej dvoma obeťami a štyrmi zranenými, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno, polícia považuje za akt terorizmu. V súvislosti s prípadom boli zadržané dve osoby.

Terčom útoku v Manchestri sa stala synagóga hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall, kde práve prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Náčelník polície grófstva Veľký Manchester Sir Stephen Watson na brífingu informoval, že podozrivý najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo veľa veriacich, ale vďaka okamžitej reakcii pracovníkov ochranky a polície sa útočník nedostal dovnútra.

Zdroj: Info.sk, TASR
Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP