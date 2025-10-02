  • Články
Štvrtok, 2.10.2025
Bratislava

Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

  • DNES - 20:34
  • Bratislava
Seniori si nájdu v schránkach letáky od ministerstva vnútra. Na toto si musia dávať pozor

Ministerstvo vnútra so Slovenskou poštou spúšťa ďalšiu preventívnu aktivitu na ochranu dôchodcov.

Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci so Slovenskou poštou spustilo ďalšiu z preventívnych aktivít na ochranu dôchodcov pred podvodmi. Slovenská pošta bude spolu s dôchodkami distribuovať dôchodcom aj informačný leták, na ktorom bude vysvetlené, na čo si musia dávať pozor. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), viceprezident Policajného zboru (PZ) Roman Gaťár a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

V tomto roku polícia eviduje už 350 prípadov podvodov a z toho takmer polovica bola dokonaná. Celková škoda v tomto roku je vyššia ako v minulom roku a už je na úrovni 1,6 milióna eur,“ upozornil Šutaj Eštok s tým, že ministerstvo vnútra zorganizuje v rámci prevencie prednášky pre seniorov v každom jednom kraji v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde chcú do čo najväčšej miery so seniormi komunikovať, aby im vysvetlili, kde môžu byť ohrození.

ŠTÁT CHRÁNI SENIOROV PRED PODVODNÍKMI Podvodníci čoraz častejšie cielia na našich starších občanov. Len tento rok...

Uverejnil používateľ Ministerstvo vnútra SR Štvrtok 2. októbra 2025

Slovenská pošta vďaka viac ako 3000 doručovateľom bude letáky odovzdávať s upozornením, aby si ich dôchodcovia dobre preštudovali a odložili. „Doručovatelia sú dennodenne v teréne a naozaj si vytvárajú osobné vzťahy s dôchodcami. Práve seniori, ktorí sú tou zraniteľnou časťou obyvateľstva, sú v kontakte s našimi doručovateľmi, ktorí sú pre nich často doslova mostíkom medzi domovom a vonkajším svetom,“ podotkol Kupka.

Spresnil, že Slovenská pošta vypláca dôchodok v hotovosti približne 320.000 dôchodcom, z toho 290.000 dôchodkov je doručovaných domov. Zvyšok dôchodkov je doručovaných na poštu, kde letáky budú takisto k dispozícii.

Viceprezident PZ dodal, že je povinnosťou postarať sa a zabezpečiť dôchodcom dostatočnú ochranu a bezpečnosť pred páchaním trestnej činnosti. „PZ robí preventívne opatrenia pred páchaním trestnej činnosti spolu so Slovenskou poštou už minimálne tri roky, aby sme predchádzali tejto trestnej činnosti. Takisto, keď dôjde k páchaniu nejakého trestného činu, snažíme sa ho maximálne objasniť, aby sme v prvom rade zabezpečili poškodeným úspory, či už vo forme peňazí, alebo vo forme šperkov,“ doplnil Gaťár.

Zdroj: Info.sk, TASR
