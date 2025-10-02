Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma
Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.
Obce Skalité vydala upozornenie v súvislosti s pohybom medveďa hnedého, ktorého zaznamenali v uplynulých dňoch v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí.
Podľa informácií, ktoré obec zverejnila na sociálnej sieti, bol výskyt šelmy potvrdený v lokalitách známych ako "Pod Oselné, Močiare, Pecovisko". Vedenie obce preto žiada všetkých obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní, najmä pri pohybe v okolí svojich domov, v záhradách, na poľných cestách a na okrajoch lesov.
Upozornenie pre občanov – výskyt medveďa v blízkosti obydlí Upozorňujeme občanov, že v uplynulých dňoch bol...Uverejnil používateľ Obec Skalité Streda 1. októbra 2025
Obec varovala pred výskytom medveďa aj pred troma týždňami. Medveď bol zachytený na fotopasci PZ Skaľanka v lokalite Za riekami - konečná. Obec požiadala o ostražitosť najmä v čase hubárskej sezóny.
Samospráva zároveň vydala sériu odporúčaní, ktorých cieľom je minimalizovať riziko stretu s medveďom. Občanom radí, aby dočasne nevstupovali do lesa a vyhýbali sa miestam, kde bol medveď spozorovaný.
Kľúčovým preventívnym opatrením je dôsledné zabezpečenie odpadu a potravín. Obec zdôrazňuje, aby ľudia nenechávali vonku voľne prístupné zvyšky jedla a aby pozbierali popadané ovocie v záhradách, ktoré by mohlo šelmu prilákať. Pri pohybe v prírode sa odporúča pohybovať v skupinách a byť hlučnejší, napríklad rozprávaním alebo použitím zvončeka.
V prípade, že by obyvatelia medveďa predsa len stretli, je najdôležitejšie zachovať pokoj a nepribližovať sa k nemu. Obec vyzýva, aby ľudia v takejto situácii okamžite kontaktovali políciu na tiesňovej linke 158 a situáciu nahlásili.
Posádku prenasledovaného auta v Nitre zastavila hrozba použitia zbrane
Policajná hliadka z Nitry počas nočnej služby prenasledovala vozidlo Audi Q7.
Prokurátorka navrhla uložiť strelcovi na Fica zákonný a spravodlivý trest
Atentát na predsedu vlády Roberta Fica vlani 15. mája v Handlovej bol útok na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu.
Vážna nehoda: Auto zrazilo chodca, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Doprava v úseku je výrazne obmedzená.
Tragédia v košických oceliarňach: Na mieste zomrel pracovník
Prípadom sa zaoberá polícia.