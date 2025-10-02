  • Články
Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

Obec varuje občanov: V blízkosti obydlí sa pohybuje šelma

Obyvatelia a návštevníci obce by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť.

Obce Skalité vydala upozornenie v súvislosti s pohybom medveďa hnedého, ktorého zaznamenali v uplynulých dňoch v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí.

Podľa informácií, ktoré obec zverejnila na sociálnej sieti, bol výskyt šelmy potvrdený v lokalitách známych ako "Pod Oselné, Močiare, Pecovisko". Vedenie obce preto žiada všetkých obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní, najmä pri pohybe v okolí svojich domov, v záhradách, na poľných cestách a na okrajoch lesov.

Obec varovala pred výskytom medveďa aj pred troma týždňami. Medveď bol zachytený na fotopasci PZ Skaľanka v lokalite Za riekami - konečná. Obec požiadala o ostražitosť najmä v čase hubárskej sezóny.

Samospráva zároveň vydala sériu odporúčaní, ktorých cieľom je minimalizovať riziko stretu s medveďom. Občanom radí, aby dočasne nevstupovali do lesa a vyhýbali sa miestam, kde bol medveď spozorovaný.

Kľúčovým preventívnym opatrením je dôsledné zabezpečenie odpadu a potravín. Obec zdôrazňuje, aby ľudia nenechávali vonku voľne prístupné zvyšky jedla a aby pozbierali popadané ovocie v záhradách, ktoré by mohlo šelmu prilákať. Pri pohybe v prírode sa odporúča pohybovať v skupinách a byť hlučnejší, napríklad rozprávaním alebo použitím zvončeka.

V prípade, že by obyvatelia medveďa predsa len stretli, je najdôležitejšie zachovať pokoj a nepribližovať sa k nemu. Obec vyzýva, aby ľudia v takejto situácii okamžite kontaktovali políciu na tiesňovej linke 158 a situáciu nahlásili.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/obecskalite
