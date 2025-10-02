  • Články
Vážna nehoda: Auto zrazilo chodca, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky

  • DNES - 15:32
  • Nedožery-Brezany
Doprava v úseku je výrazne obmedzená.

Na ceste prvej triedy I/64 v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza došlo dnes v popoludňajších hodinách vážnej nehode. Na hlavnej smerom na Nitrianske Pravno zrazilo auto chodca, informovala Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Doprava v úseku je výrazne obmedzená, uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave prostredníctvom sociálnej siete. Podľa polície je cesta aktuálne prejazdná v jednom jazdnom pruhu, pričom premávku na mieste riadia policajné hliadky.

Informácie o zdravotnom stave zraneného chodca zatiaľ neboli zverejnené. Zasahujúci záchranári mu poskytujú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov. Presné príčiny a okolnosti, ktoré viedli k tejto nehode sú predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
