5.10.2025
Revolúcia v liečbe zlomenín? Nový objav z Číny to dokáže v priebehu 3 minút

  • DNES - 20:07
  • Zhejiang
Na liečbu zlomenín kostí by mohol stačiť jeden vpich injekcie. Vďaka špeciálnemu lepidlu z Číny by sa zlomeniny dali liečiť do troch minút.

Zlomeniny sú jedným z najčastejších druhov poranení, ktoré vedú k obmedzeniu kvality života mladých a zhoršenej prognóze starších pacientov. Najťažším chirurgickým zákrokom je v tomto smere fixovanie viacnásobných zlomenín, pri ktorých sa kosť rozpadá na množstvo úlomkov.

Úlomky kostí sa v mnohých prípadoch fixujú nerovnomerne, alebo sa celkom vstrebávajú, čo vedie k úbytku kostnej hmoty. Ten môže zásadne ovplyvniť zdravie pacientov najmä vo vyššom veku.

S týmto problémom sa rozhodli vysporiadať vedci z Nemocnice Sir Run Run Shaw pri Univerzite v Zhejiangu v Číne. Ako píše web The China Academy, tím sa pokúsil napodobniť správanie ustríc v prírode, ktoré sa vďaka silnej adhéznej látke dokážu prisať aj na mokré povrchy. Tak vzniklo lepidlo Bone 02, ktoré sľubuje splnenie troch cieľov:

  • rýchla a silná adhézia v krvou presýtenom prostredí
  • jednoduchá, rýchla operácia s dôrazom na kvalitnejší chirurgický zákrok
  • úplná rozložiteľnosť s prirodzeným vstrebaním v priebehu pol roka – po zákroku nezostáva žiadna stopa

Zákrok do troch minút

Názov Bone 02 podľa vedcov nie je náhodný. Má napodobňovať známu značku sekundového lepidla 502 glue, ktoré je okrem rýchlosti pôsobenia známe aj svojou silou.

Lepidlo Bone 02 už bolo klinicky testované vo viac ako 150 prípadoch, píše The China Academy. V jednom prípade zachránilo mladého pracovníka s komplikovanou zlomeninou zápästia pred aplikovaním doštičiek a skrutiek. Namiesto tých mu na zlomenú kosť injekčne aplikovali lepidlo, a zákrok prebehol do troch minút. Kontrola po troch mesiacoch dokázala, že kosť sa u muža úspešne a bez komplikácií zrástla. Zápästie dnes môže používať tak ako predtým.

„Obzvlášť významné je jeho všestranné využitie,“ hovorí o lepidle doktor Lin, jeden z jeho vynálezcov. „Je vhodné pre takmer všetky typy zlomenín v takmer každej časti tela a pri všetkých rozsahoch – najmä pri drobných úlomkoch kostí, kde tradičná technika nepomáha,“ dodal.

Lepidlo Bone 02 by sa podľa vedcov mohlo v budúcnosti osvedčiť aj ako nástroj pri aplikovaní zubných implantátov a liečbe zlomenín chrbtice.

Zdroj: Info.sk, DP, thechinaacademy.org
