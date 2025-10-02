  • Články
Tragédia v košických oceliarňach: Na mieste zomrel pracovník

  • DNES - 13:53
  • Košice
Prípadom sa zaoberá polícia.

V košických oceliarňach U. S. Steel došlo vo štvrtok k smrteľnému úrazu zamestnanca dodávateľskej firmy. TASR to potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača s tým, že k tragickej udalosti došlo v priestoroch divízneho závodu Aglomerácia. Na prípad upozornila televízia Joj.

Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie,“ uviedol Bača, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.

Národný inšpektorát práce (NIP) bol informovaný o pracovnom úraze, keďže však išlo o živnostníka, prípad nevyšetruje a prípadom sa zaoberá polícia. TASR to potvrdil hovorca NIP Ladislav Kerekeš.

K úrazu v košickom hutníckom závode s výpadkom prúdu došlo aj v pondelok (29. 9.), a to v priestore transformátorovej stanice. Zamestnanca podniku previezli do nemocnice, prípad vyšetrujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
