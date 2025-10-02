Tragédia v košických oceliarňach: Na mieste zomrel pracovník
Prípadom sa zaoberá polícia.
V košických oceliarňach U. S. Steel došlo vo štvrtok k smrteľnému úrazu zamestnanca dodávateľskej firmy. TASR to potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača s tým, že k tragickej udalosti došlo v priestoroch divízneho závodu Aglomerácia. Na prípad upozornila televízia Joj.
„Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie,“ uviedol Bača, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.
Národný inšpektorát práce (NIP) bol informovaný o pracovnom úraze, keďže však išlo o živnostníka, prípad nevyšetruje a prípadom sa zaoberá polícia. TASR to potvrdil hovorca NIP Ladislav Kerekeš.
K úrazu v košickom hutníckom závode s výpadkom prúdu došlo aj v pondelok (29. 9.), a to v priestore transformátorovej stanice. Zamestnanca podniku previezli do nemocnice, prípad vyšetrujú.
