Utorok, 7.10.2025
Tento príznak rakoviny sa dostavuje počas spánku

  • DNES - 19:53
Špecifický príznak zhubného ochorenia si všimnete počas spánku. Pri akých druhoch rakoviny sa vyskytuje?

Bežná reakcia tela na horúce prostredie sa môže dostaviť aj pri onkologickom ochorení. Upozorňuje na to nezisková organizácia Cancer Research UK, podľa ktorej je potenie prejavom viacerých druhov rakoviny. U pacientov sa pritom najčastejšie dostavuje v noci počas spánku.

Prečo sa potíme?

Na väčšine pokožky sa u ľudí nachádzajú potné žľazy, ktoré produkujú pot ako reakciu na oteplenie vonkajšieho prostredia.

Množstvo potu, ktoré ľudské telo za deň vyprodukuje, závisí od jeho aktivity, emocionálneho stavu a teploty prostredia. Viac sa potíme, keď je horúco, pri cvičení, keď sme nervózni, nahnevaní alebo podráždení, pri menopauze, ochorení alebo užívaní niektorých liekov.

Potenie pri rakovine

V prípade onkologického ochorenia rozlišujeme niekoľko príčin, ktoré vyvolávajú tvorbu nadmerného množstva potu.

Ide aj o infekciu, ktorú sa telo snaží liečiť zvýšenou tvorbou potu a následným ochladzovaním. Potenie môže vyvolávať aj samotná rakovina, a to najmä tieto druhy:

  • non-Hodgkinov lymfóm
  • Hodgkinov lymfóm
  • neuroendokrinné nádory
  • leukémia
  • mezotelióm
  • rakovina kostí
  • rakovina prostaty
  • rakovina obličky
  • granulózobunkové nádory
  • rakovina štítnej žľazy v pokročilom štádiu

Cancer Research UK ďalej pripomína, že rakovina alebo jej liečba môže viesť k hormonálnym zmenám, ktoré majú za následok zvýšené potenie. Často sa tak deje pri liečbe rakoviny prsníka, ktorá u pacientiek môže viesť ku skoršej menopauze. Podobný prípad je rakovina prostaty u mužov.

V neposlednom rade potenie spôsobuje liečba onkologických ochorení. Jedným zo spúšťačov je chemoterapia a podávanie morfínu.

Zdroj: Info.sk, DP, express.co.uk
