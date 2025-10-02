  • Články
Orbán v Kodani: Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“

  • DNES - 12:50
  • Budapešť/Kodaň
Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín.

Tento krok je podľa neho škodlivý pre Maďarsko i Úniu, preto oznámil, že maďarská vládna strana Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa agentúru MTI.

Orbán, ktorý je aj predsedom strany Fidesz, povedal, že navrhne predsedníctvu Fideszu, aby v Maďarsku začali kampaň na zber podpisov „proti vojnovým plánom Bruselu“. Premiér dodal, že neformálny summit EÚ v stredu bol ťažkým dňom a ani štvrtok nebude ľahký, podľa jeho vyjadrenia v podstate každý návrh na stole je vojnovým návrhom.

Dajme Ukrajincom viac peňazí na vojnu, dajme Ukrajincom zbrane na vojnu, urýchlime ich vstup do Európskej únie,“ menoval Orbán predkladané návrhy a zdôraznil, že všetko to je o vojne.

Vyjadril názor, že EÚ sa rozhodla ísť do vojny a v stredu dokonca predstavila aj vojnovú stratégiu, „ako poraziť Rusov“. Je to podľa neho strašidelné, je to zlé pre Maďarsko a je to zlé pre EÚ, ale tlak je veľký.

Hlavnou témou diskusie zasadnutia EPC bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

Zdroj: Info.sk, TASR
