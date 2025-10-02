  • Články
Kremeľ tvrdí, že USA poskytujú spravodajské informácie Ukrajine na dennej báze

  • DNES - 12:49
  • Moskva
Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia poskytujú spravodajské informácie Ukrajine „na dennej báze“.

Reagoval na správy denníka Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorých tak USA plánujú začať robiť v budúcnosti, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Spojené štáty americké na dennej báze posielajú spravodajské informácie Ukrajine cez internet,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Je zrejmé, že celá infraštruktúra NATO a Spojených štátov je využívaná na zhromažďovanie a prenos spravodajských informácií Ukrajincom,“ dodal.

WSJ a Reuters v noci na štvrtok informovali, že USA poskytnú Ukrajincom spravodajské informácie potrebné pri útokoch na energetickú infraštruktúru vo vnútrozemí Ruska. Podľa ich správ Washington zvažuje aj dodanie rakiet, ktoré by na takú diaľku dosiahli.

Agentúra Reuters uviedla, že Spojené štáty poskytujú Ukrajine informácie svojich tajných služieb už dlho. Vďaka novému vývoju, ktorý v tomto prípade nastal, bude pre Ukrajinu podľa citovaného zdroja Ukrajine ľahšie zasiahnuť rafinérie, plynovody, elektrárne a inú infraštruktúru na území Ruska a pripraviť tak Kremeľ o príjmy z predaja ropy.

WSJ napísal, že americkí predstavitelia žiadajú aj spojencov z NATO, aby Ukrajine poskytli spravodajskú podporu. Podľa zdrojov denníka bolo schválenie poskytovania spravodajských informácií Ukrajine vydané krátko pred tým, než prezident Donald Trump minulý týždeň na sociálnej sieti naznačil, že Ukrajina by mohla získať späť všetky územia obsadené Ruskom.

Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu povedal, že Washington zvažuje žiadosť Ukrajiny o získanie striel Tomahawk, ktoré majú dolet približne 2500 kilometrov. Pri odpálení z územia Ukrajiny by to ukrajinskej armáde umožnilo zasiahnuť Moskvu a väčšinu európskej časti Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
