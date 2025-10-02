  • Články
PS navrhuje, aby mal riaditeľ SIS previerku na prísne tajné od NBÚ

  • DNES - 12:46
  • Bratislava
Opoziční poslanci podali do parlamentu novelu zákona o SIS.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhuje, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bezpečnostnú previerku na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Poslanci Národnej rady (NR) SR za PS preto podali do parlamentu novelu zákona o SIS.

Cieľom tohto návrhu zákona je novelizácia legislatívy tak, aby riaditeľ SIS, respektíve osoba dočasne poverená riadením SIS, boli povinne podrobení bezpečnostnej previerke na stupeň Prísne tajné, vykonávanej NBÚ,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Previerku by musel získať šéf SIS pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. Zmenou chcú poslanci dosiahnuť zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby, posilnenie vonkajšej kontroly a zabezpečenie, že osoba vo vedení SIS spĺňa najprísnejšie štandardy bezpečnostnej spoľahlivosti.

Poslanci upozorňujú aj na potrebu zaistenia prvku „krížovej kontroly“ v systéme spravodajských orgánov, respektíve orgánov oprávnených preverovať spoľahlivosť osôb pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami. „Súčasná legislatíva umožňuje, aby osobu uchádzajúcu sa o funkciu riaditeľa SIS preverovala samotná SIS, čiže osoby, ktoré budú voči riaditeľovi po jeho vymenovaní v subordinačnom vzťahu, čiže v pozícii služobne podriadených osôb voči služobne nadriadenej osobe,“ pripomenuli predkladatelia. Ide podľa nich o právnu anomáliu, ktorá sa nielen prieči požiadavke materiálneho právneho štátu, ale „je sama o sebe prekážkou dôveryhodnosti takto preverenej osoby vo funkcii riaditeľa“.

Zdroj: Info.sk, TASR
