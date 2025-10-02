PS navrhuje, aby mal riaditeľ SIS previerku na prísne tajné od NBÚ
Opoziční poslanci podali do parlamentu novelu zákona o SIS.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhuje, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bezpečnostnú previerku na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Poslanci Národnej rady (NR) SR za PS preto podali do parlamentu novelu zákona o SIS.
„Cieľom tohto návrhu zákona je novelizácia legislatívy tak, aby riaditeľ SIS, respektíve osoba dočasne poverená riadením SIS, boli povinne podrobení bezpečnostnej previerke na stupeň Prísne tajné, vykonávanej NBÚ,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Previerku by musel získať šéf SIS pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. Zmenou chcú poslanci dosiahnuť zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby, posilnenie vonkajšej kontroly a zabezpečenie, že osoba vo vedení SIS spĺňa najprísnejšie štandardy bezpečnostnej spoľahlivosti.
Poslanci upozorňujú aj na potrebu zaistenia prvku „krížovej kontroly“ v systéme spravodajských orgánov, respektíve orgánov oprávnených preverovať spoľahlivosť osôb pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami. „Súčasná legislatíva umožňuje, aby osobu uchádzajúcu sa o funkciu riaditeľa SIS preverovala samotná SIS, čiže osoby, ktoré budú voči riaditeľovi po jeho vymenovaní v subordinačnom vzťahu, čiže v pozícii služobne podriadených osôb voči služobne nadriadenej osobe,“ pripomenuli predkladatelia. Ide podľa nich o právnu anomáliu, ktorá sa nielen prieči požiadavke materiálneho právneho štátu, ale „je sama o sebe prekážkou dôveryhodnosti takto preverenej osoby vo funkcii riaditeľa“.
Mestskí policajti žiadajú viac oprávnení, Kurilovská sľubuje kompromis
Mestskí policajti žiadajú od štátu viac kompetencií. Dlhodobo poukazujú na nemožnosť pokutovať vodičov či na problémy pri riešení priestupkov proti verejnému poriadku.
Kuffa: Usmrtených bolo vyše 160 medveďov
Poľovníci odlovili na Slovensku viac ako 80 medveďov. Taktiež vyše 80 jedincov eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR.
Príslušník ZVJS sa mal násilne správať k odsúdeným
Príslušníka ZVJS obvinili v 15 samostatných skutkoch.
Marcinková vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi
Poslankyňa Národnej rady SR Vladimíra Marcinková vyzvala Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi u novorodencov.