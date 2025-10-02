Kuffa: Usmrtených bolo vyše 160 medveďov
Poľovníci odlovili na Slovensku viac ako 80 medveďov. Taktiež vyše 80 jedincov eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.
Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa s tým, že ide o údaje k 30. septembru.
Envirorezort vydal k utorku povolenia na odstrel 250 jedincov medveďa. „Dokopy úbytok, keď sčítame odchytené medvede, úhyny a odlovené jedince, predstavuje 200 medveďov,“ skonštatoval Kuffa. Zároveň predpokladá, že do konca októbra prinesú poľovníci ďalšie výsledky a pomôžu tak ŠOP a občanom eliminovať problémových jedincov.
Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka.
