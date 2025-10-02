  • Články
Macron: Drony vo vzdušnom priestore EÚ môžu byť zostreľované

  • DNES - 12:44
  • Kodaň
Macron vyzval na zintenzívnenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v dánskej Kodani vyhlásil, že drony narúšajúce vzdušný priestor EÚ „môžu byť zostreľované“. Vyzval tiež na zintenzívnenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.

Myslím si, že hlavnou odpoveďou (EÚ) by mala byť väčšia nepredvídateľnosť a väčšia strategická nejednoznačnosť,“ uviedol. „Myslím si, že je veľmi dôležité dať jasný odkaz. Drony, ktoré narúšajú naše územie, jednoducho riskujú. Môžu byť zničené, bodka,“ zdôraznil Macron, podľa ktorého štáty EÚ urobia to, čo budú musieť, na zachovanie integrity svojho vzdušného priestoru a územnej celistvosti.

V súvislosti s Ukrajinou francúzsky prezident uviedol, že je potrebné posilniť jej kapacity v oblasti protivzdušnej obrany, dronov a rakiet dlhého doletu.

Vyzval tiež na urýchlené prijatie 19. balíka protiruských sankcií a zintenzívnenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu. Podľa Macrona by tým mohlo byť narušené financovanie vojny. Európske krajiny vyzval, aby „zlikvidovali tento obchodný model” tým, že „zadržia ruské plavidlá, aj keby to malo trvať dni alebo týždne, a donútia ich, aby sa zorganizovali inak”.

Zdroj: Info.sk, TASR
