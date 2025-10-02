  • Články
Štvrtok, 2.10.2025
11°Bratislava

Väzeň opustil nestrážené pracovisko, polícia vyhlásila pátranie

  • DNES - 17:33
  • Nimburk
Väzeň opustil nestrážené pracovisko, polícia vyhlásila pátranie

Muž nečakane opustil nestrážené pracovisko, polícia po ňom pátra.

Polícia v českom meste Nymburk vyhlásila pátranie po 33-ročnom väzňovi, ktorý nedovolene opustil nestrážené pracovisko v Lysej nad Labem. V utorok (30. 9.) o tom informovala česká polícia na svojom webe.

33-ročný Martin Bača má trvalé bydlisko v okrese Vsetín na východe ČR. Vysoký je 190 až 195 centimetrov, strednej postavy. Má rovné svetlé vlasy a modré oči, zdanlivo vyzerá na 22 až 25 rokov. Podľa polície nie je ozbrojený ani nebezpečný.

Foto: policie.gov.cz

„V prípade, že viete, kde sa hľadaný muž nachádza, ozvite sa na linku 158,“ požiadala polícia.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
Najnovšie v kategórii
Útok na synagógou v Manchestri je podľa polície teroristický čin

Útok na synagógou v Manchestri je podľa polície teroristický čin

DNES - 18:07Zahraničné

Útok na synagógu v britskom meste Manchester s najmenej dvoma obeťami, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno, polícia považuje za akt terorizmu.

Von der Leyenová: EÚ plánuje zdvojnásobiť finančnú podporu Grónska

Von der Leyenová: EÚ plánuje zdvojnásobiť finančnú podporu Grónska

DNES - 14:38Zahraničné

Európska únia podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej plánuje zdvojnásobiť svoju finančnú podporu pre Grónsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Orbán v Kodani: Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“

Orbán v Kodani: Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“

DNES - 12:50Zahraničné

Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva.

Kremeľ tvrdí, že USA poskytujú spravodajské informácie Ukrajine na dennej báze

Kremeľ tvrdí, že USA poskytujú spravodajské informácie Ukrajine na dennej báze

DNES - 12:49Zahraničné

Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia poskytujú spravodajské informácie Ukrajine „na dennej báze“.

Vosveteit.sk
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadeniaTáto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
