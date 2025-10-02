Väzeň opustil nestrážené pracovisko, polícia vyhlásila pátranie
- DNES - 17:33
- Nimburk
Muž nečakane opustil nestrážené pracovisko, polícia po ňom pátra.
Polícia v českom meste Nymburk vyhlásila pátranie po 33-ročnom väzňovi, ktorý nedovolene opustil nestrážené pracovisko v Lysej nad Labem. V utorok (30. 9.) o tom informovala česká polícia na svojom webe.
33-ročný Martin Bača má trvalé bydlisko v okrese Vsetín na východe ČR. Vysoký je 190 až 195 centimetrov, strednej postavy. Má rovné svetlé vlasy a modré oči, zdanlivo vyzerá na 22 až 25 rokov. Podľa polície nie je ozbrojený ani nebezpečný.
Foto: policie.gov.cz
„V prípade, že viete, kde sa hľadaný muž nachádza, ozvite sa na linku 158,“ požiadala polícia.
Útok na synagógou v Manchestri je podľa polície teroristický čin
Útok na synagógu v britskom meste Manchester s najmenej dvoma obeťami, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno, polícia považuje za akt terorizmu.
Von der Leyenová: EÚ plánuje zdvojnásobiť finančnú podporu Grónska
Európska únia podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej plánuje zdvojnásobiť svoju finančnú podporu pre Grónsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Orbán v Kodani: Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“
Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva.
Kremeľ tvrdí, že USA poskytujú spravodajské informácie Ukrajine na dennej báze
Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia poskytujú spravodajské informácie Ukrajine „na dennej báze“.