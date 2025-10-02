  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
13°Bratislava

Rumunský prezident: Múr proti dronom by mohol byť funkčný už o niekoľko mesiacov

  • DNES - 11:54
  • Kodaň
Rumunský prezident: Múr proti dronom by mohol byť funkčný už o niekoľko mesiacov

Lídri EÚ hovoria o návrhu akčného plánu.

Drony nie sú len hrozbou spájanou výlučne s geografickou blízkosťou k Rusku a európsky „múr proti dronom“ by mohol byť funkčný už o niekoľko mesiacov. Po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani to uviedol rumunský prezident Nicušor Dan, píše TASR podľa správy agentúry Agerpres.

V tejto fáze hovoríme o návrhu akčného plánu. Najskôr budeme mať akčný plán a až potom, pravdepodobne, predstaviteľov, ktorí budú úsilie koordinovať. V diskusiách existujú určité nuansy, ale je jasné, že už nejde len o otázku blízkosti k Rusku. Videli ste incidenty na letiskách (v Škandinávii, pozn. TASR) a na tieto miesta nelietali žiadne drony z Ruska ani Bieloruska. Ide o hrozbu, ktorej momentálne čelíme, a hoci v tejto otázke existujú rozdiely v názoroch, na všeobecnom smere sa zhodujeme,“ vyhlásil Dan.

Rumunský prezident uviedol, že o otázke protidronovej obrany a jej financovania rokovali európski lídri aj počas neformálneho summitu Európskej rady v stredu v dánskej Kodani. Pri novinárskej otázke, kedy by mohol byť múr proti dronom funkčný, odpovedal Dan, že „o niekoľko mesiacov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe

Zelenskyj: Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe

DNES - 12:11Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva varoval, že Rusko má kapacity narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe.

Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

DNES - 10:20Zahraničné

Problematickou bola aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu.

Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

DNES - 10:15Zahraničné

Summit sa zameral na energetické otázky a záležitosti súvisiace s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou.

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

DNES - 10:06Zahraničné

Výkonný riaditeľ nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary kritizoval Európsku úniu, ktorá podľa neho nedokáže ochrániť svoje letiská.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP