Rumunský prezident: Múr proti dronom by mohol byť funkčný už o niekoľko mesiacov
- DNES - 11:54
- Kodaň
Lídri EÚ hovoria o návrhu akčného plánu.
Drony nie sú len hrozbou spájanou výlučne s geografickou blízkosťou k Rusku a európsky „múr proti dronom“ by mohol byť funkčný už o niekoľko mesiacov. Po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani to uviedol rumunský prezident Nicušor Dan, píše TASR podľa správy agentúry Agerpres.
„V tejto fáze hovoríme o návrhu akčného plánu. Najskôr budeme mať akčný plán a až potom, pravdepodobne, predstaviteľov, ktorí budú úsilie koordinovať. V diskusiách existujú určité nuansy, ale je jasné, že už nejde len o otázku blízkosti k Rusku. Videli ste incidenty na letiskách (v Škandinávii, pozn. TASR) a na tieto miesta nelietali žiadne drony z Ruska ani Bieloruska. Ide o hrozbu, ktorej momentálne čelíme, a hoci v tejto otázke existujú rozdiely v názoroch, na všeobecnom smere sa zhodujeme,“ vyhlásil Dan.
Rumunský prezident uviedol, že o otázke protidronovej obrany a jej financovania rokovali európski lídri aj počas neformálneho summitu Európskej rady v stredu v dánskej Kodani. Pri novinárskej otázke, kedy by mohol byť múr proti dronom funkčný, odpovedal Dan, že „o niekoľko mesiacov“.
