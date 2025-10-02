  • Články
Príslušník ZVJS sa mal násilne správať k odsúdeným

Príslušníka ZVJS obvinili v 15 samostatných skutkoch.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil v rámci akcie KARMA príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Leopoldove z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý spočíva z 15 samostatných skutkov. Dozorca sa mal násilne správať k odsúdeným fyzickými útokmi a vyhrážaním. Taktiež mal neoprávnene prenášať zakázané veci do priestorov ústavu pre ním vybraných odsúdených. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Počas policajnej akcie bol zadržaný príslušník ZVJS služobne zaradený ako pedagóg. Vykonaná bola domová prehliadka a prehliadky iných priestorov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

