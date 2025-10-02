  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
13°Bratislava

Marcinková vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi

  • DNES - 11:13
  • Bratislava
Marcinková vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) vyzvala Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi u novorodencov.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala, že ju orgány činné v trestnom konaní upovedomili o začatí trestného stíhania pre zločin neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Hovoríme naozaj o vážnom zločine a ja som rada, že takto zodpovedne k tomu pristúpili aj orgány činné v trestnom konaní, na ktoré som sa obrátila pred necelým rokom (...). Naozaj, toto sú vážne veci, tu ide o zdravie novorodencov a dôveru rodičov v náš zdravotnícky systém, ktorí boli presvedčení, že pri darcovstve pupočníkovej krvi pomáhali napríklad onkologickým pacientom a aj z mojich zistení sa dozvedeli, že to tak nebolo, že táto darcovská a pupočníková krv bola využívaná jednoducho na nejaké experimenty,“ uviedla Marcinková.

Dodala, že ju teší, že v uplynulých mesiacoch jednotlivé nemocnice ukončujú spolupráce s problematickými spoločnosťami a organizáciami, ktoré stoja za darcovskými odbermi. Stále však podľa jej slov existujú zariadenia, ktoré tieto odbery vykonávajú, a to aj predčasne narodeným deťom. „Máme tu nemocnicu v Malackách, úplne štandardnú nemocnicu, kde sa takéto terapie roky robia, máme tu nejakú ambulanciu jednodňovej chirurgie tu v Bratislave (...). Sľubujú týmito terapiami pomoc autistickým deťom, deťom s mozgovou obrnou, sľubujú zázraky, ktoré nie sú nijako medicínsky dokázané,“ pripomenula.

Kritizuje, že napriek súčinnosti v minulosti rezort zdravotníctva a Národná transplantačná organizácia (NTO) jej na otázky v posledných týždňoch prestali odpovedať. „Ja chcem veriť, že snaha odhaliť túto chobotnicu, neleží len na mojich pleciach, ale záleží na tom aj ministerstvu zdravotníctva, aj pánovi ministrovi Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) a že sa nám to spoločne podarí. Toto nie je žiadny opozično-koaličný boj,“ zdôraznila.

Zároveň vyzvala, aby sa darcovské odbery pupočníkovej krvi na Slovensku zastavili. Pripomenula, že v Českej republike minulý rok nevykonali ani jeden, zatiaľ čo na Slovensku stovky. „My dnes nevieme s určitosťou povedať, že tam nedošlo k nejakým nežiaducim reakciám (...). Chcem, aby o tomto štát mal evidenciu, aby to mal pod kontrolou v tomto bode, keď vieme, že orgány činné v trestnom konaní konajú,“ podotkla. Priblížila, že v tejto veci tiež upovedomila Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Marcinková objasnila, že do parlamentu priniesla aj reguláciu, ktorou by sa zakázala reklama zdravotným výkonom a terapiám, ktoré nemajú oporu v medicíne, no poslanci ju neschválili. „Prosím túto koalíciu, aby mi dala odpoveď na otázku, prečo nechce regulovať reklamu zdravotných výkonov. Chce chrániť občanov, aby im nebolo uškodené, alebo chce chrániť šarlatánov,“ pýta sa poslankyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Príslušník ZVJS sa mal násilne správať k odsúdeným

Príslušník ZVJS sa mal násilne správať k odsúdeným

DNES - 11:26Domáce

Príslušníka ZVJS obvinili v 15 samostatných skutkoch.

Zrážka auta a kamióna mala tragickú dohru

Zrážka auta a kamióna mala tragickú dohru

DNES - 10:08Domáce

Vodič osobného auta vo vysokej rýchlosti narazil do kamióna.

V horách napadlo aj pol metra snehu, upozorňujú záchranári

V horách napadlo aj pol metra snehu, upozorňujú záchranári

DNES - 9:06Domáce

V súvislosti s výrazným ochladením na horách a lokálnym snežením v uplynulých dňoch Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr na aktuálne už zimné podmienky v horskom teréne.

Zásah hasičov v košickej zoo: Okolie prehľadávajú dronom

Zásah hasičov v košickej zoo: Okolie prehľadávajú dronom

DNES - 8:59Domáce

Telefonát na tiesňovú linku spustil okamžitý výjazd záchranných zložiek.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP