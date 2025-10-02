Majerský vyzval premiéra, aby živnostníkom vrátil už zaplatenú transakčnú daň
- DNES - 10:35
- Bratislava
Vláda by po priznaní chyby mala vrátiť už zaplatenú daň, vyhlásil predseda KDH.
Zrušením transakčnej dane pre živnostníkov vláda priznala chybu, a preto by mala vrátiť už zaplatenú daň. Uviedol to vo štvrtok predseda opozičného KDH Milan Majerský. Poslanec zároveň vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby k tomuto kroku pristúpil.
„Vládna väčšina súhlasila so zrušením transakčnej dane pre živnostníkov, tým sama priznala to, čo už KDH hovorilo od samého začiatku, že táto daň je totálny nezmysel. Preto vyzývam Roberta Fica, aby urobil ďalší krok, vráťte živnostníkom to, čo im štát zobral a čo už museli na transakčnej dani zaplatiť,“ povedal Majerský.
Šéf KDH dodal, že transakčná daň komplikuje život aj firmám a ďalším podnikateľov, a ak je zlá pre jedných, je zlá pre všetkých. „Štát má podnikateľov podporovať, nie trestať, sú to živitelia rodín a dávajú ľuďom prácu,“ pripomenul. KDH podľa neho preto pri najbližšej príležitosti navrhne úplné zrušenie transakčnej dane pre všetkých.
