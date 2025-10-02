  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
11°Bratislava

Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

  • DNES - 10:20
  • Kodaň
Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

Problematickou bola aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu.

Prezidenti a premiéri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v stredu na neformálnom summite v dánskej Kodani nedokázali zhodnúť vo väčšine kľúčových otázok vrátane využitia zmrazených ruských aktív, urýchlenia prístupového procesu pre Ukrajinu či vytvorenia európskeho „múru proti dronom“. Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.

Podľa Politica ostáva využitie ruských zmrazených aktív na pomoc Ukrajine „mimo dosahu“, ale lídri sa v princípe zhodli, že budú naďalej hľadať spôsoby, ako ich využiť. Problematickou bola vraj aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu, ktorú naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.

Lídri sa údajne nezhodli ani v postupe pri budovaní múru proti dronom na východnej hranici bloku. „Veci by mali byť trochu sofistikovanejšie,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron pred vstupom do rokovacej miestnosti. Podľa dvoch diplomatických zdrojov magazínu návrhy kritizoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Politico tvrdí, že Európska komisia (EK) bude na návrhoch naďalej pracovať, hoci možno pod iným menom.

Lídri strávili značný čas diskusiou o budúcnosti spoločnej obrany, čo neskôr potvrdil aj predseda Európskej rady António Costa. Členské krajiny údajne vo všeobecnosti privítali návrhy EK, trvali však na zachovaní si jasného slova pri ich formovaní. Podľa Costu by sa mali ministri obrany členských krajín častejšie stretávať s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.

Politico na záver zhrnulo, že európski lídri summit zakončili mnohými veľkolepými rečami, ale podľa jeho zdrojov sa skutočne dohodlo len málo. Mnoho dokumentov pravdepodobne nebude stále pripravených ani na nadchádzajúcom summite Európskej rady 23. a 24. októbra v Bruseli.

Kodaň v stredu hostila neformálny summit EÚ. Vo štvrtok sa v dánskom hlavnom meste uskutoční zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Hlavnou témou diskusie bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

DNES - 10:15Zahraničné

Summit sa zameral na energetické otázky a záležitosti súvisiace s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou.

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

DNES - 10:06Zahraničné

Výkonný riaditeľ nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary kritizoval Európsku úniu, ktorá podľa neho nedokáže ochrániť svoje letiská.

Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

DNES - 10:03Zahraničné

Dve lietadlá americkej regionálnej leteckej spoločnosti Endeavor Air sa v stredu zrazili na letisku LaGuardia v New Yorku. Dve osoby údajne utrpeli zranenia.

Najviac zakazovaným autorom v amerických školách je Stephen King

Najviac zakazovaným autorom v amerických školách je Stephen King

DNES - 7:45Zahraničné

Nová správa o zákazoch kníh v amerických školách konštatuje, že najviac zakazovaným spisovateľom je americký spisovateľ hororov, vedeckej fantastiky a fantasy Stephen King.

Vosveteit.sk
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP