  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 2.10.2025Meniny má Levoslav
11°Bratislava

Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

  • DNES - 10:15
  • Budapešť/Kodaň
Orbán z Kodane varoval, že bez zmien EÚ padne na kolená

Summit sa zameral na energetické otázky a záležitosti súvisiace s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou.

Európska únia potrebuje urgentné zmeny v oblasti konkurencieschopnosti a cien energií, inak ekonomika EÚ „padne na kolená“. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v rozhovore pre server mandiner.hu po stredajšom neformálnom summite Európskej únie v Kodani, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Premiér pripomenul, že summit sa zameral na energetické otázky a záležitosti súvisiace s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a prebehla aj búrlivá debata o osude zmrazených ruských aktív.

Ak nedôjde k urgentnému obratu v konkurencieschopnosti a k ​​radikálnemu zníženiu cien energií v Európe, ktoré Európska komisia v súčasnosti umelo drží na vysokej úrovni, európske hospodárstvo sa dostane na kolená,“ vyhlásil Orbán.

Na summite, ktorý maďarský premiér označil za „silný a vzrušujúci,“ boli podľa neho v centre pozornosti energetické otázky, v ktorých Budapešť musela opäť ujasniť svoju stratégiu týkajúcu sa rusko-ukrajinskej vojny.

Orbán oznámil, že sa v stredu v Budapešti stretol s bývalou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, s ktorou si vymenili názory okrem iného na migráciu a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.V maďarskej politickej kultúre je zvykom, že ktokoľvek bol kedysi kancelárom, v očiach Maďarov ním vždy zostane. Možno sme sa s Angelou Merkelovou hádali, ale pre Maďarov je navždy nemeckou kancelárkou,“ povedal premiér a zdôraznil, že Merkelová vidí rovnaké znepokojujúce signály ako on.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

Politico: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok

DNES - 10:20Zahraničné

Problematickou bola aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu.

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami

DNES - 10:06Zahraničné

Výkonný riaditeľ nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary kritizoval Európsku úniu, ktorá podľa neho nedokáže ochrániť svoje letiská.

Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

DNES - 10:03Zahraničné

Dve lietadlá americkej regionálnej leteckej spoločnosti Endeavor Air sa v stredu zrazili na letisku LaGuardia v New Yorku. Dve osoby údajne utrpeli zranenia.

Najviac zakazovaným autorom v amerických školách je Stephen King

Najviac zakazovaným autorom v amerických školách je Stephen King

DNES - 7:45Zahraničné

Nová správa o zákazoch kníh v amerických školách konštatuje, že najviac zakazovaným spisovateľom je americký spisovateľ hororov, vedeckej fantastiky a fantasy Stephen King.

Vosveteit.sk
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporuPOZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješAndroid Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje krokyGoogle sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieťMáme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP