Zrážka auta a kamióna mala tragickú dohru
Vodič osobného auta vo vysokej rýchlosti narazil do kamióna.
Vodič, ktorý vo štvrtok ráno vo vysokej rýchlosti narazil na diaľnici D4 do zaparkovaného kamióna na čerpacej stanici, nehodu neprežil. Jeho spolujazdca previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili,“ spresnil Szeiff.
Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
V horách napadlo aj pol metra snehu, upozorňujú záchranári
V súvislosti s výrazným ochladením na horách a lokálnym snežením v uplynulých dňoch Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr na aktuálne už zimné podmienky v horskom teréne.
Zásah hasičov v košickej zoo: Okolie prehľadávajú dronom
Telefonát na tiesňovú linku spustil okamžitý výjazd záchranných zložiek.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí sneženie
Predpokladaná výška nového snehu nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná.
Marek Krajčí zostáva v Hnutí Slovensko aj v klube
Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí zostáva v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ aj v Hnutí Slovensko.