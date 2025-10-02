  • Články
Štvrtok, 2.10.2025
11°Bratislava

Zrážka auta a kamióna mala tragickú dohru

  • DNES - 10:08
  • Bratislava
Zrážka auta a kamióna mala tragickú dohru

Vodič osobného auta vo vysokej rýchlosti narazil do kamióna.

Vodič, ktorý vo štvrtok ráno vo vysokej rýchlosti narazil na diaľnici D4 do zaparkovaného kamióna na čerpacej stanici, nehodu neprežil. Jeho spolujazdca previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili,“ spresnil Szeiff.

Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
