Šéf Ryanairu vyzýva európske štáty, aby zostreľovali drony nad letiskami
- DNES - 10:06
- Dublin
Výkonný riaditeľ nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary kritizoval Európsku úniu, ktorá podľa neho nedokáže ochrániť svoje letiská.
Štáty EÚ vyzval na zostreľovanie dronov narúšajúcich vzdušný priestor nad letiskami a leteckú premávku. Uviedol to v rozhovore pre portál Politico zverejnenom vo štvrtok, informuje TASR.
„Prečo tieto drony nezostrelíme?“ zdôraznil O’Leary. Podľa neho je zvláštne, že sa tak nedeje, hoci ruské lietadlá narúšajú vzdušný priestor NATO.
„Naše aktivity boli narušené pred tromi týždňami, keď drony preleteli nad Poľskom a poľské letiská boli uzavreté na štyri hodiny,“ upozornil šéf Ryanairu s odkazom na incident zo septembra, keď do poľského vzdušného priestoru prenikli ruské drony. O’Leary zdôraznil, že minulý týždeň boli na dve hodiny pre prelety dronov uzavreté aj dánske letiská. Dánskym orgánom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kto bezpilotné lietadlá riadil. „Je to rušivé a vyzývame na prijatie opatrení,“ deklaroval.
Iniciatíva eurokomisára pre obranu Andriusa Kubiliusa vybudovať „múr proti dronom“ na východných hraniciach EÚ podľa O’Learyho nebude efektívna. Rusom totiž podľa jeho slov nič nebráni drony vypúšťať z územia niektorého z členských štátov.
