Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

Štvrtok, 2.10.2025
Dve lietadlá americkej regionálnej leteckej spoločnosti Endeavor Air sa v stredu zrazili na letisku LaGuardia v New Yorku, oznámili úrady aj spoločnosť. Dve osoby údajne utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a televízie CNN.

K incidentu došlo o 21.58 h miestneho času (štvrtok 03.58 h SELČ), keď jedno lietadlo pristávalo a druhé sa pripravovalo na odlet, uvádza sa vo vyhlásení Prístavného úradu New Yorku a New Jersey. Spoločná agentúra oboch štátov spravuje letiská, prístavy, mosty, tunely a ďalšiu infraštruktúru. Podľa vyhlásenia krídlo lietadla smerujúceho do Virgínie narazilo do prednej časti lietadla prichádzajúceho zo Severnej Karolíny.

Podľa Prístavného úradu bola jedna osoba prevezená do nemocnice so „život neohrozujúcimi zraneniami“. Aerolínie Delta ako materská spoločnosť Endeavor Air informovala, že jeden člen personálu utrpel menšie zranenie. CNN s odvolaním sa na správu jedného z pilotov dodala, že letuška si poranila koleno.

Delta bude spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi na prešetrení toho, čo sa stalo, pretože bezpečnosť našich zákazníkov a ľudí je pre nás na prvom mieste. Našim zákazníkom sa za túto skúsenosť ospravedlňujeme,“ uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení.

Podľa nej bolo na palube oboch letov 93 pasažierov a členov personálu. Prevádzka na letisku LaGuardia nebola v dôsledku zrážky prerušená.

Zdroj: Info.sk, TASR
