V horách napadlo aj pol metra snehu, upozorňujú záchranári
V súvislosti s výrazným ochladením na horách a lokálnym snežením v uplynulých dňoch Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr na aktuálne už zimné podmienky v horskom teréne.
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách sa v polohách nad 1500 metrov nad morom nachádza nesúvislá vrstva čerstvého snehu.
„V najvyšších polohách Vysokých Tatier je vydaný prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. V strmých žľaboch hlavne južných orientácií môže byť vetrom naviate väčšie množstvo snehu, lokálne okolo 50 centimetrov, ktoré nemusí byť previazané s trávnatým podkladom. Hrozí riziko pošmyknutia sa, prípadne uvoľnenia malého splazu s následným pádom do strmého skalného terénu,“ upozorňuje HZS.
Za posledné tri dni zatiaľ napadlo do 30 centimetrov nového snehu, v strmých žľaboch a muldách lokálne do pol metra. Prvý sneh tejto sezóny predstavuje podľa HZS riziko hlavne v strmom exponovanom teréne, kde hrozí riziko pádu cez skalné prahy a steny. „Upozorňujeme na zaľadnené a snehom zakryté turistické chodníky, kde hrozí strata orientácie a zablúdenie do neschodného terénu,“ dodávajú horskí záchranári.
Návštevníkom hôr preto odporúčajú dobre zvážiť pohyb vo vysokohorskom prostredí v týchto podmienkach, túry si naplánovať s ohľadom na svoje skúsenosti s pohybom v takomto teréne a byť dobre vystrojený do takýchto podmienok. Samozrejmosťou by mala byť spevnená vysoká obuv s vibramovou podrážkou, turistické mačky, paličky a teplé a viacvrstvové oblečenie.
