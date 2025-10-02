Zásah hasičov v košickej zoo: Okolie prehľadávajú dronom
Telefonát na tiesňovú linku spustil okamžitý výjazd záchranných zložiek.
V košickej zoo prebieha cvičenie hasičských zložiek. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor Košického kraja na Facebooku.
Hasiči aktuálne prehľadávajú okolie zoo dronom. Na mieste prebieha simulácia úteku šelmy z výbehu, stratiť sa mali aj dve osoby a jedna utrpela šok.
V areáli zoo hasiči preverujú svoje schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci a pátraní po nezvestných.
"Ide o plánované cvičenie záchranných zložiek, ktoré preveruje pripravenosť na mimoriadne udalosti," informovali hasiči.
