Štvrtok, 2.10.2025
Bratislava

Zásah hasičov v košickej zoo: Okolie prehľadávajú dronom

Telefonát na tiesňovú linku spustil okamžitý výjazd záchranných zložiek.

V košickej zoo prebieha cvičenie hasičských zložiek. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor Košického kraja na Facebooku.

Hasiči aktuálne prehľadávajú okolie zoo dronom. Na mieste prebieha simulácia úteku šelmy z výbehu, stratiť sa mali aj dve osoby a jedna utrpela šok.

V areáli zoo hasiči preverujú svoje schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci a pátraní po nezvestných.

"Ide o plánované cvičenie záchranných zložiek, ktoré preveruje pripravenosť na mimoriadne udalosti," informovali hasiči.

