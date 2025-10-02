  • Články
Najviac zakazovaným autorom v amerických školách je Stephen King

Nová správa o zákazoch kníh v amerických školách konštatuje, že najviac zakazovaným spisovateľom je americký spisovateľ hororov, vedeckej fantastiky a fantasy Stephen King.

V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP, podľa ktorej sú USA rozdelené na štáty, ktoré prístup k vybraným dielam aktívne obmedzujú, a na tie, ktoré sa o obmedzenie zákazov kníh alebo ich zrušenie snažia.

Správu PEN America s názvom Zakázané v USA zverejnili v stredu a uvádza viac ako 6800 kníh, ktoré boli v školskom roku 2024/25 dočasne alebo natrvalo odstránené z knižníc.

V porovnaní so školským rokom 2023/24 poklesol počet „zakázaných kníh“, ale súčasný stav výrazne zaostáva za situáciou spred niekoľkých rokov, keď PEN ani nepovažoval za potrebné napísať takúto špeciálnu správu.

Približne 80 percent zákazov pripadá na tri štáty (Floridu, Texas a Tennessee), ktoré prijali alebo sa pokúsili prijať zákony vyžadujúce odstránenie kníh považovaných za nevhodné.

Medzi štáty, ktorých zákony obmedzujú právomoc školských a verejných knižníc odstraňovať knihy, patria Illinois, Maryland a New Jersey.

Toto je čoraz viac príbeh dvoch krajín,“ ozrejmila Kasey Meehanová, riaditeľka programu PEN Sloboda čítania a autorka stredajšej správy. „Nie je to len príbeh republikánskych a demokratických štátov. Na Floride nie všetky školské obvody reagovali na výzvy na zákaz vybraných kníh. Existujú rozdiely medzi jednotlivými okresmi,“ objasnila Meehanová.

Najčastejšími dôvodmi pre stiahnutie kníh sú témy LGBTQ+, zobrazenia rasy a pasáže obsahujúce násilie či sexuálne násilie. PEN upozorňuje, že tisíce kníh boli stiahnuté zrejme pod tlakom komunity, politikov alebo právnych opatrení, nie kvôli priamemu ohrozeniu čitateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
