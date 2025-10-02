Kanaďania s pasmi s pohlavím „X“ dostali varovanie pred cestovaním do USA
- DNES - 6:35
- Montréal
Kanadská vláda tento týždeň vydala varovanie pre občanov, ktorí majú pasy s označením nebinárneho pohlavia „X“. Ottawa upozornila, že pri vstupe do Spojených štátov by takíto ľudia mohli mať problémy.
V upozornení vydanom organizáciou Global Affairs Canada sa píše, že hoci kanadská vláda vydáva pasy s identifikátorom pohlavia „X“, nemôže takýmto osobám zaručiť vstup alebo tranzit cez iné krajiny.
Americký prezident Donald Trump po svojom návrate do Bieleho domu podnikol opatrenia proti transrodovým a nebinárnym ľuďom - už vo svojom inauguračnom prejave vyhlásil, že existujú iba „dve pohlavia, mužské a ženské“.
Následne ministerstvo zahraničných vecí USA prostredníctvom výkonného nariadenia zastavilo vydávanie pasov s označením pohlavia „X“ alebo pre držiteľov pasov, ktorých pohlavie sa líši od ich biologického pri narodení. Na základe intervencie súdu toto výkonné nariadenie neplatí. Trumpova vláda ho síce napadla na súde v odvolacom konaní, v ktorom však neuspela.
AFP uviedla, že v rokoch 2019-24 vláda v Ottawe vydala Kanaďanom približne 3400 pasov s rodovým identifikátorom „X“.
