Angela Merkelová sa v Budapešti stretla s Orbánom
- DNES - 6:27
- Budapešť
Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu vo svojej oficiálnej rezidencii v Budapešti prijal bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, s ktorou má pritom pomerne napäté vzťahy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Pre nás platí: raz kancelárka, navždy kancelárka. Vitajte v Maďarsku, Angela Merkelová,“ napísal Orbán na sociálnej sieti Facebook. O čom maďarský premiér a bývalá nemecká kancelárka v stredu rokovali, však zverejnené nebolo.
Merkelová, ktorá bola kancelárkou v rokoch 2005-21, bola v Budapešti pri príležitosti predstavenia maďarského prekladu svojej knihy s názvom „Sloboda: Spomienky 1954-2021“.
Ich názorové rozdiely vyvrcholili počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď z konfliktných regiónov na Blízkom východe cez Maďarsko do západnej Európy utekali desaťtisíce ľudí. Maďarsko dočasne odmietlo utečencom povoliť pokračovať v ceste. Tento svoj postoj zmenilo, keď Merkelová prejavila ochotu Nemecka prijať ich. Jej slávna veta z tých čias: „My to zvládneme!“ je odvtedy často terčom posmechu Orbána a jeho stúpencov, píše DPA.
Kanaďania s pasmi s pohlavím „X“ dostali varovanie pred cestovaním do USA
Kanadská vláda tento týždeň vydala varovanie pre občanov, ktorí majú pasy s označením nebinárneho pohlavia „X“. Ottawa upozornila, že pri vstupe do Spojených štátov by takíto ľudia mohli mať problémy.
Biely dom odmieta pápežovu kritiku imigračnej politiky Spojených štátov
Biely dom v stredu obhajoval prísnu migračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorú pápež Lev XIV. tento týždeň kritizoval za „nehumánne“ zaobchádzanie s migrantmi v Spojených štátoch.
Babiš a Fiala sa stretli v dueli, šéf ANO odmietol odchod z EÚ a NATO
V dueli pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa prvýkrát stretli súčasný premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala s expremiérom a predsedom ANO Andrejom Babišom.
Ruský útok odstavil prívod elektriny pre sarkofág v Černobyle
Ruské ostreľovanie prerušilo dodávky elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyle, uviedlo v stredu ukrajinské ministerstvo energetiky.