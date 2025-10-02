Babiš a Fiala sa stretli v dueli, šéf ANO odmietol odchod z EÚ a NATO
- DNES - 6:25
- Praha
V dueli pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa v televízii Prima v stredu prvýkrát stretli súčasný premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala s expremiérom a predsedom ANO Andrejom Babišom.
Podľa Fialu hrozí, že vláda hnutia ANO by spolu s SPD a Stačilo! mohla spochybniť členstvo Česka v EÚ a NATO. To Babiš dôrazne odmietol a odmietol aj spojenectvo s hnutím Stačilo!. V otázke pomoci Ukrajine však uviedol, že Česko nemá peniaze ani pre svojich občanov, tak Ukrajinu vojensky podporovať nemôže, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Obaja politici mali v televíznom štúdiu svojich fanúšikov. Fialov fanklub ho výrazne hlasnejšie podporoval potleskom a výskaním a na Babišove slová často reagoval smiechom či bučaním. Fiala Babišovi v priebehu debaty opakovane kládol otázky, na ktoré Babiš v pokoji odpovedal. Celkovo bol výrazne pokojnejší, než v debatách zvykne byť, občas sa len nahlas zasmial nad niektorými výrokmi lídra SPOLU.
Jednou z hlavných tém debaty bolo povolebné vyjednávanie. Líder SPOLU najskôr vyhlásil, že v Česku hrozí, že by sa pod vládou hnutia ANO s SPD a Stačilo! vydalo na východ, čo považuje za „katastrofálne“. Na otázku, či by teda koalícia SPOLU nešla do vlády s hnutím ANO, aby nevládli SPD alebo Stačilo!, ktoré by vystúpiť z EÚ a NATO chceli, odpovedal, že by to nedávalo zmysel. Fialovi podľa jeho vlastných slov ide o Česko, kým Babišovi len oňho samotného.
Rovnako Babiš vylúčil vyjednávanie so stranami súčasnej koalície a Pirátmi. Ohradil sa však voči spájaniu ANO s SPD a Stačilo! a dodal, že s nimi ANO nemá nič spoločné. „Chceme jednofarebnú väčšinovú vládu a uvidíme v sobotu večer, ako to dopadne. A potom budeme hľadať podporu nášho programu,“ avizoval Babiš.
Na to sa ho Fiala opýtal, či teda môže vylúčiť, že ANO nebude po voľbách vyjednávať s komunistami. Tí sú totiž na kandidátke hnutia Stačilo! „Určite to vylučujem. A nikdy tiež nedovolíme referendum o vystúpení z EÚ a NATO. Ak chcete, ja vám to teraz podpíšem na váš papier a s komunistami do vlády nepôjdeme... Komunistov sme zo snemovne vyhnali my,“ povedal moderátorke.
Tá sa zaujímala tiež o to, ako plánuje vyriešiť svoj konflikt záujmov ako prípadný budúci premiér a zároveň podnikateľ, keďže po stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom to nešpecifikoval. Šéf ANO na to reagoval slovami, že nikde nie je napísané, že sa premiérom stane. „Ešte sme nič nevyhrali. Ak to nastane, tak ten problém vyriešim podľa českých a európskych zákonov... S pánom prezidentom som sa dohodol, že ak by sme voľby vyhrali a mali by sme v snemovni podporu pre našu jednofarebnú vládu, prídem za ním s konkrétnym riešením stretu záujmov,“ dodal.
Ďalšou z tém bola bezpečnosť. Fiala ju považuje za kľúčovú tému nie aktuálnych volieb, ale vôbec tejto doby. Všetkými ostatnými otázkami je možné sa podľa jeho slov zaoberať len vtedy, ak ČR bude slobodou a bezpečnou krajinou. Podotkol, že Rusko Európu opakovane skúša. Babiš by sa vo vláde chcel v tejto oblasti zamerať na budovanie silnej armády, nábor vojakov a tiež protivzdušnú a protidronovú obranu.
Na otázku, či bude jeho vláda vojensky podporovať Ukrajinu, odpovedal, že české firmy licencie na export vojenského materiálu na Ukrajinu dostanú. „My nemáme peniaze tu pre našich ľudí. A náš program je pre lepší život občanov ČR. Tu nie sme na Ukrajine, sme v ČR. O utečencov sme sa postarali, ale keď nás oni (Fialova vláda, pozn. TASR) zadlžili a nie sú peniaze, tak potrebujeme peniaze pre našich ľudí,“ povedal predseda ANO k podpore Ukrajiny.
V ekonomickej časti si politici navzájom ukazovali mnohé grafy, ktorými chceli dokázať, že Česko na tom bolo horšie za vlády toho druhého. Pri téme daní Fiala uviedol, že ich zvyšovať nechce. Moderátorka mu pripomenula, že to sľuboval aj pred minulými voľbami, ale nakoniec ich jeho vláda zvýšila. Premiér to zdôvodňoval mimoriadnou situáciou, na čo sa Babiš nahlas rozosmial a uviedol, že ANO chce dane, naopak, znížiť.
