Ruský útok odstavil prívod elektriny pre sarkofág v Černobyle
- DNES - 22:24
- Kyjev
Ruské ostreľovanie prerušilo dodávky elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyle, uviedlo v stredu ukrajinské ministerstvo energetiky.
V dôsledku útoku zostal bez prívodu elektrickej energie ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolitého prostredia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku výpadkov elektrickej energie zostala bez elektrickej energie nová bezpečnostná ochranná konštrukcia - teda kľúčové zariadenie, ktoré izoluje zničený štvrtý blok jadrovej elektrárne v Černobyle,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky vo vyhlásení na Telegrame.
Ukrajina uviedla, že odborníci v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok elektriny.
Kyjev neposkytol bližšie informácie o dôsledkoch výpadku elektriny a Moskva sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.
Útok ruského dronu poškodil sarkofág vo februári, ale podľa ukrajinských úradov nespôsobil zvýšenie rádioaktivity v okolitom prostredí.
Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.
Zomrela renomovaná primatologička Jane Goodallová
Vo veku 91 rokov zomrela v stredu renomovaná britská biologička Jane Goodallová, ktorá sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divých zvierat.
Tisíce ľudí demonštrovali v Aténach proti zmenám v zákonníku práce
Tisíce demonštrantov vyšli v stredu do ulíc Atén v rámci generálneho štrajku, aby vyjadrili svoj nesúhlas so zmenami v zákonníku práce.
Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Kodani v stredu pred neformálnym stretnutím hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie odkázal Dánom, aby nabudúce cudzie drony nad svojím územím zostrelili.
Macron: Ak ruské stíhačky narušia vzdušný priestor EÚ, nie je vylúčené nič
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnený v stredu nevylúčil zostrelenie ruských stíhačiek v prípade, že narušia vzdušný priestor európskych štátov.