Viete, čo znamená názov Nokia? Pôvod mena legendárnej značky prekvapuje aj po rokoch
- DNES - 16:53
- Helsinki
Značka Nokia sa vďaka telefónom ako nezničiteľný model 3310 stala celosvetovým fenoménom. Málokto však tuší, že z čoho je odvodený jej názov.
Keď bol v roku 2000 uvedený na trh model Nokia 3310, stal sa jedným z najpopulárnejších telefónov na svete s približne 126 miliónmi predaných kusov. Hoci má spoločnosť za sebou viac ako 160-ročnú históriu, mnohí netušia, odkiaľ pochádza jej názov.
Od papierne k technologickému gigantovi
Spoločnosť Nokia založil v roku 1865 fínsky priemyselník Fredrik Idestam. Na začiatku to bola len jedna papiereň, ktorá však rýchlo prosperovala. Po úspechu prvej prevádzky sa Idestam rozhodol otvoriť druhú továreň na brehu rieky Nokianvirta. Práve táto rieka sa stala inšpiráciou pre názov firmy, ktorá sa neskôr presťahovala do neďalekého mesta s rovnakým menom – Nokia.
Prvé logo spoločnosti tak nemalo nič spoločné s telekomunikáciami. Zobrazovalo rybu, čo bol priamy odkaz na rieku, ktorá bola pre továreň kľúčovým zdrojom energie.
Skutočný význam slova „Nokia“
Zaujímavosťou je, že samotné slovo „nokia“ má ešte hlbší pôvod. Ako uvádza spoločnosť na svojej webovej stránke, ide o staré fínske označenie pre malé, tmavé a chlpaté zviera, ktoré dnes poznáme ako kunu lesnú. Rieka a neskôr aj mesto teda pravdepodobne získali svoje meno podľa výskytu týchto zvierat v oblasti.
Phone Company, Nokia is named after the gorgeous Nokianvirta River in Nokia, Finland.
byu/Julio_de_Cedro inFinland
Táto informácia prekvapila mnohých používateľov na internete. „Fínske spoločnosti sa často pomenúvali podľa miesta, kde sídlili,“ poznamenal jeden z diskutujúcich na sieti Reddit. Iní sa s humorom pýtali, či v meste Nokia stojí socha legendárneho telefónu 3310. „Keď som navštívil mesto Nokia, bol som sklamaný. Žiadna socha telefónu, žiadna zmienka o slávnej značke, v stánku mali len pohľadnice s mačkami,“ podelil sa o svoju skúsenosť ďalší.
Nokia dnes: Líder v inováciách
Hoci éra dominantného postavenia Nokie na trhu s mobilnými telefónmi je už minulosťou, spoločnosť ani zďaleka neskončila. Dnes je svetovým lídrom v oblasti telekomunikačných technológií a zamestnáva viac ako 104 000 odborníkov po celom svete.
„Poháňaní výskumom a inováciami v Nokia Bell Labs poskytujeme vládam, veľkým podnikom a spotrebiteľom najkomplexnejšie portfólio produktov, služieb a licencií v odvetví,“ uvádza spoločnosť. Nokia dnes formuje budúcnosť technológií – od infraštruktúry pre 5G siete a internetu vecí až po aplikácie pre virtuálnu realitu a digitálne zdravotníctvo.
Odborník varuje: Potraviny môžete mať zamorené škodcami už z obchodu. Toto je jediná účinná ochrana
Možno netušíte, že spolu s nákupom potravín, ako sú obilniny, ryža či múka, si domov môžete priniesť aj vajíčka a larvy škodcov.
Video: Dokážete rozoznať, čo sa skrýva v stromoch vedľa tohto domu?
Tieto zábery na sociálnej sieti prekvapili milióny ľudí.
Britská herečka Kate Winsletová má 50 rokov a na konte výnimočné úlohy i ceny
Kate Winsletová sa po boku Leonarda DiCapria zaskvela v slávnom veľkofilme Titanic.
Koniec bezplatnej služby: Sociálna sieť bude účtovať poplatky za ukladanie fotiek a videí
Obľúbená služba bude po novom za poplatok.