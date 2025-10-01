  • Články
Užívate dlhodobo lieky na pálenie záhy? Takéto môžete mať následky

  • DNES - 8:59
  • Svet
Lekárka varuje pred dlhodobými rizikami užívania omeprazolu.

Omeprazol patrí medzi najčastejšie predpisované lieky na problémy so žalúdočnou kyselinou. Nachádza sa v známych liekoch ako Helicid. Odborníčka však varuje, že jeho dlhodobé a nesprávne užívanie, často bez lekárskeho dohľadu, môže priniesť viac škody ako úžitku.

Omeprazol je pre mnohých pacientov trpiacich refluxom či vredmi nenahraditeľným liekom. Obrovské množstvo ľudí ho však užíva nesprávne – ako prevenciu pred nepriaznivými účinkami konzumácie ťažkých jedál či alkoholu. Práve pred týmto zvykom doktorka Ana Pérez Ballesta.

Ako uviedla pre El Confidencial, mnohí ľudia ho mylne považujú za „ochrancu žalúdka“. Takéto dlhodobé samoliečenie však môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám.

Kedy je liek potrebný a kedy škodí?

Omeprazol a podobné lieky (ezomeprazol, pantoprazol, lanzoprazol) patria do skupiny inhibítorov protónovej pumpy (IPP). Lekári ho predpisujú pri týchto problémoch:

  • Refluxná choroba pažeráka (pálenie záhy) alebo ezofagitída.
  • Žalúdočné alebo dvanástnikové vredy.
  • Liečba infekcie Helicobacter pylori.
  • Ochrana žalúdka pri dlhodobom užívaní protizápalových liekov u pacientov s vysokým rizikom krvácania do tráviaceho traktu.

Problém nastáva, keď ľudia liek užívajú preventívne bez jasného klinického dôvodu. „Užívať ho na to, aby ste sa vyhli páleniu záhy po ťažkej večeri alebo zakaždým, keď vám jednorazovo predpíšu antibiotiká, nie je správne,“ zdôrazňuje Ballesta.

Riziká dlhodobého a zbytočného užívania

Dlhoročné užívanie omeprazolu bez lekárskeho odporúčania môže mať vážne následky. „Ak ho užívate roky bezdôvodne, môže brániť vstrebávaniu vápnika, horčíka, železa a vitamínu B12,“ varuje odborníčka.

To môže viesť k nasledujúcim problémom:

  • Osteoporóza: Zvýšené riziko zlomenín v dôsledku zníženej hustoty kostí.
  • Anémia (chudokrvnosť): Nedostatok železa alebo vitamínu B12.
  • Tráviace infekcie: Znížená kyslosť v žalúdku uľahčuje premnoženie škodlivých baktérií, ako je Clostridioides difficile (C. diff), ktorá spôsobuje ťažké hnačky.
  • SIBO: Liek je spájaný aj so syndrómom bakteriálneho prerastania tenkého čreva.
  • Problémy s obličkami: Dlhodobé užívanie môže byť rizikové najmä pre starších dospelých.

„V mojej praxi som videla mnoho ľudí, ktorí užívali omeprazol 10 alebo 15 rokov bez toho, aby vedeli prečo. Niektorí z nich už trpeli osteoporózou, anémiou nereagujúcou na liečbu alebo tráviacimi problémami, pre ktoré sme nevedeli nájsť inú príčinu,“ dodáva Ballesta.

Pozor na náhle vysadenie

Ak sa rozhodnete liek prestať užívať po konzultácii s lekárom, je dôležité vedieť o fenoméne, pri ktorom sa dočasne a niekedy veľmi intenzívne vrátia príznaky pálenia záhy. Žalúdok totiž začne kompenzačne produkovať nadmerné množstvo kyseliny.

Tento stav je typickým príznakom z vysadenia, no zvyčajne netrvá dlho a jeho príznaky sa dajú zvládnuť.

Zdroj: Info.sk, TM, elconfidencial, IG/anamidoctora
