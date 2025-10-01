  • Články
Kaufland sťahuje z predaja obľúbenú potravinu, našli v nej kúsky skla

  • DNES - 21:12
  • Bratislava
Kaufland sťahuje z predaja obľúbenú potravinu, našli v nej kúsky skla

V produkte sa môžu nachádzať kusy skla.

Obchodný reťazec Kaufland informuje o stiahnutí obľúbeného produktu z predaja. Vo fľašiach s lečom privátnej značky K-Classic sa môžu nachádzať kusy skla. Spoločnosť Kaufland o tom informuje na svojej webovej stránke.

Zákazníci by výrobok nemali konzumovať

Foto: kaufland.de

Ide o produkt K-Classic Lečo, 720ml

EAN: 4063367234613

Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.10.2026

Dodávateľ: I. Schroeder KG (GmbH&Co) Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg.

V leču sa môžu nachádzať kúsky skla

Podľa informácií od výrobcu nie je možné vylúčiť, že napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa v jednotlivých pohároch uvedenej šarže nachádzajú kúsky skla. „Keďže nemožno vylúčiť riziko poranenia, zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknutý výrobok,” uvádza Kaufland.

Tovar je možné vrátiť bez bločku

Spoločnosť Kaufland uviedla, že na varovanie výrobcu reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja.

„Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku,“ uvádza spoločnosť Kaufland.

Výrobca I.Schroeder KG sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.

Zdroj: Info.sk, kaufland.sk
