Kaufland sťahuje z predaja obľúbenú potravinu, našli v nej kúsky skla
- DNES - 21:12
- Bratislava
V produkte sa môžu nachádzať kusy skla.
Obchodný reťazec Kaufland informuje o stiahnutí obľúbeného produktu z predaja. Vo fľašiach s lečom privátnej značky K-Classic sa môžu nachádzať kusy skla. Spoločnosť Kaufland o tom informuje na svojej webovej stránke.
Zákazníci by výrobok nemali konzumovať
Foto: kaufland.de
Ide o produkt K-Classic Lečo, 720ml
EAN: 4063367234613
Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.10.2026
Dodávateľ: I. Schroeder KG (GmbH&Co) Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg.
V leču sa môžu nachádzať kúsky skla
Podľa informácií od výrobcu nie je možné vylúčiť, že napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa v jednotlivých pohároch uvedenej šarže nachádzajú kúsky skla. „Keďže nemožno vylúčiť riziko poranenia, zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknutý výrobok,” uvádza Kaufland.
Tovar je možné vrátiť bez bločku
Spoločnosť Kaufland uviedla, že na varovanie výrobcu reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja.
„Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku,“ uvádza spoločnosť Kaufland.
Výrobca I.Schroeder KG sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.
