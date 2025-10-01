  • Články
Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich

  • DNES - 19:49
  • Kodaň/Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Kodani v stredu pred neformálnym stretnutím hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie odkázal Dánom, aby nabudúce cudzie drony nad svojím územím zostrelili.

Podľa servera nepszava.hu premiér novinárom tiež povedal, že nesúhlasí s názorom väčšiny EÚ takmer vo všetkom, a to vrátane podpory Ukrajiny a odpojenia sa od ruských energetických zdrojov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský ministerský predseda zopakoval svoje dávnejšie tvrdenie, že Ukrajina nie je suverénnym štátom.

Orbán zaujal postoj aj ku konfliktom Maďarska so Švédskom. Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson okrem iného v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko v záujme pokroku v procese prijatia Ukrajiny do EÚ. Orbán konštatoval, že napriek tomuto má Švédov rád. „Švédska politika je mimoriadne agresívna, to Maďari znášajú ťažko,“ poznamenal.

Ako pokračoval, v Maďarsku sa tento rok konalo konzultatívne referendum o vstupe Ukrajiny do EÚ a ukázalo sa, že občania sú proti. Maďarsko je podľa Orbána – na rozdiel od mnohých iných štátov – demokratická krajina a „v dôležitých veciach tu rozhodujú ľudia“.

K výsledkom parlamentných volieb v Moldavsku maďarský premiér zablahoželal proeurópskemu víťazovi a v súvislosti s otázkou členstva Ukrajiny v EÚ uviedol, že ide o dve rôzne krajiny. „Ukrajina momentálne nie je suverénnou krajinou, pretože nie je známe, kde je jej východná hranica. A ak sa EÚ rozhodne nepokračovať vo financovaní Ukrajiny, tá sa zrúti,“ povedal a dodal, že preto otázku Ukrajiny nemožno zamieňať s ničím iným.

Premiér vyjadril nádej, že ropovod Družba bude pokračovať v prevádzke, a zdôraznil, že chorvátsky ropovod JANAF nie je vhodný na nahradenie ruských energetických nosičov.

Orbán sa vyjadril aj k nadchádzajúcim voľbám v Českej republike. Podľa vlastných slov dúfa, že Andrej Babiš sa vráti k moci.

Zdroj: Info.sk, TASR
