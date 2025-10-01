Éra detí bez rodičiek? Vedci vytvorili vajíčka z buniek kože
Vedci vymysleli spôsob, ako vytvoriť vajíčka bez matiek. Znamená to pokrok pri snahe otehotnieť?
Vedci hlásia pokrok pri riešení otázky neplodnosti. Vďaka úspešnému pokusu vytvoriť vajíčka z buniek pokožky by ľudia v budúcnosti mohli počať dieťa aj bez biologickej matky. Informuje o tom britský denník Daily Mail.
„Mnohé ženy si nedokážu založiť rodinu po tom, ako prišli o vajíčka z najrôznejších dôvodov, napríklad po liečbe rakoviny,“ uviedol profesor reprodukčného zdravia na Edinburghskej univerzite Richard Anderson. „Možnosť vytvoriť nové vajíčka znamená skvelý pokrok,“ doplnil.
Účinnejšia alternatíva IVF
V súčasnosti sa ako pomoc pri oplodnení ponúka oplodnenie „in vitro“ (IVF), pri ktorom sa vajíčko oplodní spermiami v laboratóriu, a následne sa oplodnené vloží do maternice matky. Takéto umelé oplodnenie je však neúčinné u žien, ktoré majú problém so samotným vajíčkom.
Vedci preto našli spôsob, ako transplantovať jadrá buniek pokožky do vajíčka darcu, z ktorého predtým bolo odstránené vlastné jadro. Vajíčko tak dostane genetickú výbavu z buniek pokožky, nie z vlastných (ženských) buniek. Tento proces preto umožňuje umelo počať dieťa napríklad aj mužskému páru.
Vedci sa pri pokuse museli vysporiadať s viacerými komplikáciami. Jednou z nich je aj skutočnosť, že bunky pokožky obsahujú 46 chromozómov, pričom vajíčko ich má len 23. Pomocou procesu známeho ako mitomeióza však spustili ich delenie, čím znížili ich počet na potrebných 23.
V laboratóriu už takto vytvorili 82 funkčných vajíčok, ktoré boli následne oplodnené. U asi 9 percent z nich došlo k vzniku embrya v štádiu blastocysty.
Hrozia abnormality
Ako vedci pripomínajú, výskum má viacero nedostatkov. Tým najvýraznejším je skutočnosť, že asi 91 percent vajíčok sa po oplodnení ďalej nevyvíjalo. U 82 z tých, ktoré vytvorili embryá, hlásili abnormality chromozómov.
Metódu zatiaľ testovali v laboratórnych podmienkach na myšiach.
„Ide zatiaľ o laboratórny pokus v plienkach, ale v budúcnosti by mohol zmeniť spôsob, akým vnímame neplodnosť a potraty, a jedného dňa možno otvorí dvere pre vznik buniek podobných vajíčkam alebo spermiám pre tých, ktorí nemajú inú možnosť,“ zhrnul profesor reprodukčného zdravia na Univerzite v Southamptone Ying Cheong.
