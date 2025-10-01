  • Články
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí sneženie

  • DNES - 19:15
  • Bratislava
Predpokladaná výška nového snehu nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná.

V okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín hrozí vo štvrtok (2. 10.) od polnoci do 7.00 h sneženie. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Sneženie sa očakáva od nadmorskej výšky približne 800 metrov, pričom môže napadnúť okolo jedného centimetra nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb. „Predpokladaná výška nového snehu nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal ústav.

Zdroj: Info.sk, TASR
Marek Krajčí zostáva v Hnutí Slovensko aj v klube

Marek Krajčí zostáva v Hnutí Slovensko aj v klube

DNES - 15:54Domáce

Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí zostáva v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ aj v Hnutí Slovensko.

Stohlová: Minister životného prostredia sa chce naplno zmocniť Envirofondu

Stohlová: Minister životného prostredia sa chce naplno zmocniť Envirofondu

DNES - 15:52Domáce

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa chce naplno zmocniť Environmentálneho fondu.

Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa má začať pojednávať 21.októbra

Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa má začať pojednávať 21.októbra

DNES - 14:45Domáce

Záchranár Ivo Petráš sa má v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone prvýkrát postaviť pred Mestský súd Bratislava I v pozícií obžalovaného 21. októbra.

Pellegrini reagoval na Migaľove obvinenia

Pellegrini reagoval na Migaľove obvinenia

DNES - 14:36Domáce

Kancelária prezidenta SR odmietla tvrdenia Migaľa o zostavení úradníckej vlády.

