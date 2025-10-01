  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
12°Bratislava

Trump podpísal nariadenie, ktorým USA ponúkli Kataru bezpečnostné záruky

  • DNES - 17:27
  • Washington/Dauha
Trump podpísal nariadenie, ktorým USA ponúkli Kataru bezpečnostné záruky

Spojené štáty budú považovať ozbrojené útoky na území Kataru za hrozbu voči sebe a poskytnú tomuto arabskému štátu bezpečnostné záruky. Oznámil to v stredu Biely dom, a to necelý mesiac po tom, čo Izrael podnikol nálet na cieľ v katarskej Dauhe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vzhľadom na pretrvávajúce hrozby pre Katarský štát zo zahraničia je politikou Spojených štátov zaručiť bezpečnostnú a územnú celistvosť Katarského štátu pred vonkajším vplyvom,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení, ktoré v pondelok podpísal americký prezident Donald Trump. Biely dom ho zverejnil až v stredu.

Podľa tohto nariadenia USA v prípade útoku na Katar „prijmú zákonné a náležité opatrenia vrátane diplomatických a hospodárskych, a ak to bude potrebné, aj vojenských, aby bránili záujmy Spojených štátov a Katarského štátu a obnovili mier a stabilitu.“

Izrael 9. septembra zaútočil stíhačkami na cieľ v Dauhe, pričom tvrdí, že sa zameral na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas, s ktorým už takmer dva roky vedie vojnu v Pásme Gazy. Pri útoku zahynulo niekoľko členov Hamasu a člen katarských bezpečnostných zložiek. Útok odsúdili svetoví lídri, Bezpečnostná rada OSN aj samotný Trump.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok počas návštevy v Bielom dome telefonicky ospravedlnil svojmu katarskému náprotivku Muhammadovi bin Abdarrahmánovi Ál Sánímu za útok v Dauhe. Podľa AFP tiež prisľúbil, že Izrael nepodnikne ďalší takýto útok.

Katar je jedným z kľúčových spojencov Spojených štátov a je tiež sprostredkovateľom rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, avšak od útoku odmietal pokračovať v tejto úlohe. Al Sání vyhlásil, že úder zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy. Netanjahu útok obhajoval, priznal však, že nesplnil svoj účel. Pri útoku totiž zahynuli iba niekoľkí nižšie postavení predstavitelia Hamasu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Leyenová: Zmrazené ruské aktíva sa nebudú konfiškovať

Leyenová: Zmrazené ruské aktíva sa nebudú konfiškovať

DNES - 14:40Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyzvali na použitie zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky 140 miliárd eur pre Ukrajinu.

Kremeľ označil snahu poskytnúť zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež

Kremeľ označil snahu poskytnúť zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež

DNES - 13:15Zahraničné

Kremeľ v stredu tlmočil varovanie európskym lídrom a odkázal im, že Rusko bude stíhať každú osobu alebo krajinu, ktorá sa bude podieľať na krádeži jeho peňazí.

Dánska premiérka: Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia

Dánska premiérka: Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia

DNES - 13:00Zahraničné

Šéfka dánskej vlády tvrdí, že Rusko voči Európe vedie hybridnú vojnu.

Orbán: Európa smeruje k vojne

Orbán: Európa smeruje k vojne

DNES - 11:58Zahraničné

Summit 27 členských štátov Európskej únie bude podľa maďarského ministra nebezpečný.

Vosveteit.sk
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybouBežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú expertiOdpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programyPozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP