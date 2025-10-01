  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
12°Bratislava

Danko: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

  • DNES - 16:52
  • Bratislava
Danko: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

Koaličný návrh novely ústavy bol výzvou pre všetkých opozičných poslancov, ktorí sa hlásia ku konzervatívnym témam.

Do poslednej chvíle nebolo isté, či sa nazbiera ústavná väčšina a ak by sa hlasovalo v pôvodnom, štvrtkovom termíne, chýbal by jeden hlas neprítomného koaličného poslanca. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.

Koaličná časť vedenia parlamentu, predseda Richard Raši (Hlas-SD) a podpredsedovia Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SD) sa preto podľa Danka dohodli, že hlasovanie odložia na piatok a zvýšia tak šancu na úspech ústavnej novely. Okrem koaličných poslancov a časti KDH však novela potrebovala na schválenie ešte niekoľko opozičných hlasov. „Tipoval som práve na ľudí z Matovičovho hnutia. Prekvapili ma príjemne. Viera v nich zvíťazila,“ povedal Danko.

Pozitívne vníma aj postoj KDH, ktoré si v budúcnosti vie predstaviť aj ako koaličného partnera SNS. V dnešnej vládnej koalícii je podľa neho SNS s pôvodným Smerom-SD a s Hlasom-SD, ktorý vznikol odštiepením od Smeru. „Majú svoje dvadsaťročné vzťahy, väzby,“ povedal s tým, že v tejto vláde mu chýba ešte jeden stabilný partner.

Podľa bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej sa táto novela ústavy nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, keďže ľudí s inakosťou vníma ako hrozbu. „Ak sa chceme chrániť pred Bruselom, musíme už všetko dávať do ústavy,“ reaguje Danko. Novela podľa neho nemá za cieľ poškodiť LGBTI komunitu. „Tu sa nikto nebráni pomôcť homosexuálnym párom pri forme spolužitia, nazerania do zdravotných knižiek alebo dedičské veci. Ale treba si povedať, že všetko má svoje hranice,“ vyhlásil. Aj samotná komunita by podľa neho mala tieto hranice hľadať. „Človek sa začína cítiť ako mačka alebo zviera a potom sa požadujú aj takéto sobáše. Tak to už je zvrátené,“ tvrdí Danko.

Za akceptovateľnou hranicou sú podľa neho aj niektoré vizuály z LGBTI pochodov. „Vidieť chlapa na lane, ktorý musí brechať a mať kožený latex. Nehnevajte sa, je tu aj nejaká ľudská dôstojnosť, a práve preto som hrdý, že naša ústava ako jedna z prvých na svete bude mať obsiahnuté to, že existuje muž a žena, že nie je možné jednoducho toto prekročiť,“ zhrnul predseda SNS.

Parlament definitívne schválil aj balík konsolidačných opatrení na budúci rok. „Ja nie som zástanca konsolidácie, ale je to politická nutnosť,“ reagoval Danko. „To, že konsolidujeme, je dôsledok bačovania v rokoch 2020-23,“ tvrdí predseda SNS.

Transakčnú daň od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby, podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií predložila skupina poslancov SNS a jej schválenie bolo podľa Danka kompromisom, ktorý sa v koalícii podarilo dosiahnuť. „Ak by som vyhral voľby, mnohé veci v štáte by som robil inak ako Robert Fico (premiér, predseda Smeru-SD, poznámka TASR). Zrušil by som aj transakčnú daň. Zrušil by som aj mnohé úrady, ale určite nie ministerstvo športu a cestovného ruchu,“ konštatoval Danko. Rezort má podľa neho výrazne menší rozpočet ako napríklad prešovský VÚC a väčšina tohto rozpočtu prechádza z ministerstva priamo do športu a cestovného ruchu.

Na úvahy opozičnej SaS o iniciovaní generálneho štrajku na Slovensku Danko reagoval slovami, že táto strana, ktorá hovorí o štrajku, má v programe zrušenie odborov. Dodal, že on sa s odborármi vždy stretával, aj v období, keď bol predsedom parlamentu. „Gröhling (predseda SaS, poznámka TASR) to robí len účelovo,“ tvrdí Danko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ráž: Do konca roka 2026 bude vybudovaných 200 km cyklotrás po celom Slovensku

Ráž: Do konca roka 2026 bude vybudovaných 200 km cyklotrás po celom Slovensku

DNES - 16:33Ekonomické

V stredu to na tlačovej konferencii pri rekonštrukcii združeného cyklistického Ostružinového chodníka uviedol minister dopravy Jozef Ráž za účasti primátora Bratislavy Matúša Valla.

Slovensko.Digital žiada Migaľa vysvetliť tender za takmer 85 miliónov eur

Slovensko.Digital žiada Migaľa vysvetliť tender za takmer 85 miliónov eur

DNES - 15:03Ekonomické

Združenie Slovensko.Digital v otvorenom liste adresovanom Samuelovi Migaľovi žiada o odpoveď na otázky k verejnému obstarávaniu v hodnote takmer 85 miliónov eur, ktoré realizuje NASES.

Forbes zverejnil rebríček 60 najbohatších Slovákov, pribudlo 15 nových mien

Forbes zverejnil rebríček 60 najbohatších Slovákov, pribudlo 15 nových mien

DNES - 13:50Ekonomické

Bohatí sú čoraz bohatší, a to aj napriek všadeprítomnej neistote. Uviedol to magazín Forbes, ktorý zverejnil nový rebríček 60 najbohatších Slovákov.

Pellegrini sa pokúsi zvrhnúť vládu, tvrdí Migaľ

Pellegrini sa pokúsi zvrhnúť vládu, tvrdí Migaľ

DNES - 11:51Ekonomické

Prezident podľa ministra nahradí súčasnú vládu úradníckou.

Vosveteit.sk
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platformaGameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedecSlávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybouBežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú expertiOdpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programyPozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP