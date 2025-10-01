Stohlová: Minister životného prostredia sa chce naplno zmocniť Envirofondu
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa chce naplno zmocniť Environmentálneho fondu.
Uviedla to opozičná poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS) s tým, že na rokovanie vlády priniesol nový zákon bez pripomienkovania a diskusie s odbornými organizáciami či samosprávami. Pokriviť chce podľa nej aj fungovanie odpadového hospodárstva.
„O novele chce bezdôvodne rokovať zrýchlene aj v parlamente. Taraba prináša úplne nový level arogancie moci,“ podotkla Stohlová. Tvrdí, že zákon neprináša žiadne výrazné zjednodušenie ani pozitívnu zmenu pre žiadateľov.
Hlavnou motiváciou Tarabu je podľa Stohlovej získať úplnú kontrolu nad prerozdeľovaním miliárd, ktoré sa vo fonde nachádzajú. Zároveň otvára dvere lobistom, poznamenala. „Taraba si navyše vytvára tučnú rezervu na platenie pokút za vlastnú neschopnosť. Z fondu bude totiž po novom možné platiť pokuty vyplývajúce zo žalôb Európskej komisie, v ktorých je Taraba premiantom,“ skonštatovala poslankyňa,
Rezort sa podľa poslanca PS Michala Saba v návrhu snaží ovládnuť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. „Približne po dvoch miliardách eur, ktoré ležia nevyužité na účte Environmentálneho fondu, chce dostať pod kontrolu aj približne 120 miliónov eur z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). To je prvý krok k zoštátneniu systému a k vytvoreniu jedinej, štátnej OZV,“ upozornil.
Sabo v tejto súvislosti poukázal na to, že svoje úlohy by mala plniť Slovenská inšpekcia životného prostredia a plne funkčný by mal byť aj Informačný systém odpadového hospodárstva. Navrhuje, aby existovala krížová kontrola medzi uvedením výrobku na trh a poplatkom do OZV. „To sú kroky, ktoré skutočne ozdravia systém. Vytvorenie štátnej OZV k nim nepatrí. Rozhodne nie za tejto vládnej garnitúry,“ povedal.
Poslanec súhlasí, že Envirofond v súčasnosti neplní svoju funkciu a namiesto investícií do vodárenstva či odpadového hospodárstva sedí na peniazoch. Tento návrh však podľa neho stav zabetónuje.
Ministerstvo uviedlo, že návrh zákona je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, vysvetlilo.
